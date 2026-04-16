İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi
İşten çıkarılan çalışanlar için yalnızca işsizlik maaşı değil, birden fazla yasal hak devreye giriyor. Kıdem ve ihbar tazminatından işe iade hakkına kadar uzanan bu süreçte, çalışanların alabileceği toplam ödeme ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Ancak bu haklardan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor.
Türkiye'de İş Kanunu, haksız veya zorunlu nedenlerle işine son verilen çalışanlara ciddi bir koruma kalkanı sunuyor. Ancak bu haklardan tam anlamıyla yararlanabilmek için sadece "işten çıkarılmış olmak" yetmiyor; süreler, prim günleri ve şirket ölçeği gibi teknik detaylar büyük önem taşıyor.
İşte kıdem tazminatından kötü niyet tazminatına kadar, işten çıkarılan bir çalışanın cebine girecek ödemelerin tüm detayları...
İŞSİZLİK MAAŞI: İLK GÜVENCE DEVLETTEN
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, işten kendi isteği ve kusuru dışında ayrılan çalışanlar için işsizlik maaşı önemli bir destek oluşturuyor. Bu haktan yararlanabilmek için son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması ve son 120 gün kesintisiz çalışılmış olması şartı aranıyor.
Ödeme süresi çalışanın prim gününe göre değişiyor ve 6 ay ile 10 ay arasında değişiyor. Maaş miktarı ise son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor.
- En düşük ödeme: 13.112 TL
- En yüksek ödeme: 26.223 TL
Bu tutarlar damga vergisi kesintisi sonrası net rakamlar olarak öne çıkıyor.
KIDEM TAZMİNATI: HER YILA BİR MAAŞ
Bir iş yerinde en az 1 yıl çalışanlar, işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor. Bu ödeme, çalışılan her yıl için son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor.
Ancak kıdem tazminatında bir üst sınır bulunuyor:
- Yıllık en düşük ödeme: 32.779 TL
- Yıllık en yüksek ödeme: 64.455 TL
Çalışma süresi arttıkça alınacak toplam tutar da aynı oranda yükseliyor.
İHBAR TAZMİNATI: BİLDİRİM SÜRESİNE DİKKAT
İş sözleşmesinin aniden feshedilmesi durumunda devreye ihbar tazminatı giriyor. İşverenin, çalışanın kıdemine göre belirlenen süreye uymaması halinde ödeme yapması gerekiyor.
Çalışma süresine göre ihbar tazminatı tutarları:
- 6 aydan az: 12.984 TL
- 6 ay – 1.5 yıl: 25.969 TL
- 1.5 – 3 yıl: 38.954 TL
- 3 yıl ve üzeri: 51.939 TL
Bu ödemeler brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ve vergi kesintisine tabi tutuluyor.