İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi

İşten çıkarılan çalışanlar için yalnızca işsizlik maaşı değil, birden fazla yasal hak devreye giriyor. Kıdem ve ihbar tazminatından işe iade hakkına kadar uzanan bu süreçte, çalışanların alabileceği toplam ödeme ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Ancak bu haklardan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 1

Türkiye'de İş Kanunu, haksız veya zorunlu nedenlerle işine son verilen çalışanlara ciddi bir koruma kalkanı sunuyor. Ancak bu haklardan tam anlamıyla yararlanabilmek için sadece "işten çıkarılmış olmak" yetmiyor; süreler, prim günleri ve şirket ölçeği gibi teknik detaylar büyük önem taşıyor.

İşte kıdem tazminatından kötü niyet tazminatına kadar, işten çıkarılan bir çalışanın cebine girecek ödemelerin tüm detayları...

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 2

İŞSİZLİK MAAŞI: İLK GÜVENCE DEVLETTEN

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, işten kendi isteği ve kusuru dışında ayrılan çalışanlar için işsizlik maaşı önemli bir destek oluşturuyor. Bu haktan yararlanabilmek için son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması ve son 120 gün kesintisiz çalışılmış olması şartı aranıyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 3

Ödeme süresi çalışanın prim gününe göre değişiyor ve 6 ay ile 10 ay arasında değişiyor. Maaş miktarı ise son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor.

  • En düşük ödeme: 13.112 TL
  • En yüksek ödeme: 26.223 TL

Bu tutarlar damga vergisi kesintisi sonrası net rakamlar olarak öne çıkıyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 4

KIDEM TAZMİNATI: HER YILA BİR MAAŞ

Bir iş yerinde en az 1 yıl çalışanlar, işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor. Bu ödeme, çalışılan her yıl için son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor.

Ancak kıdem tazminatında bir üst sınır bulunuyor:

  • Yıllık en düşük ödeme: 32.779 TL
  • Yıllık en yüksek ödeme: 64.455 TL

Çalışma süresi arttıkça alınacak toplam tutar da aynı oranda yükseliyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 5

İHBAR TAZMİNATI: BİLDİRİM SÜRESİNE DİKKAT

İş sözleşmesinin aniden feshedilmesi durumunda devreye ihbar tazminatı giriyor. İşverenin, çalışanın kıdemine göre belirlenen süreye uymaması halinde ödeme yapması gerekiyor.

Çalışma süresine göre ihbar tazminatı tutarları:

  • 6 aydan az: 12.984 TL
  • 6 ay – 1.5 yıl: 25.969 TL
  • 1.5 – 3 yıl: 38.954 TL
  • 3 yıl ve üzeri: 51.939 TL

Bu ödemeler brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ve vergi kesintisine tabi tutuluyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 6

İŞE İADE HAKKI: 30 GÜN KRİTİK SÜRE

İşten çıkarılan çalışanlar, belirli şartları sağlıyorsa işe iade davası açabiliyor. Bunun için:

  • İş yerinde en az 30 çalışan bulunması
  • Çalışanın en az 6 aylık kıdeme sahip olması

gerekiyor.

İşçi, işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorunda. Davanın kazanılması durumunda işveren çalışanı işe başlatmazsa, 4 ila 8 aylık brüt ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü oluyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 7

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ: 4 AYA KADAR ÖDEME

İşe iade davasını kazanan çalışan, işe başlatılsa da başlatılmasa da boşta geçen süre için ödeme alıyor. Bu süre en fazla 4 ay olarak hesaplanıyor.

Bu ödemeye yalnızca maaş değil, şu kalemler de dahil ediliyor:

  • İkramiye
  • Yol ve yemek yardımı
  • Sosyal haklar

Bu nedenle toplam ödeme, maaşın da üzerine çıkabiliyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 8

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI: KÜÇÜK İŞYERLERİNDE FARKLI HAK

30'dan az çalışanı olan iş yerlerinde çalışanlar işe iade davası açamıyor. Ancak bu çalışanlar için "kötü niyet tazminatı" devreye giriyor.

Bu kapsamda işçiye:

  • İhbar tazminatının 3 katı

tutarında ödeme yapılıyor. Bu hak, iş güvencesi kapsamı dışında kalan çalışanlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 9

TOPLU BAKIŞ: ÇALIŞAN NE ALABİLİR?

İşten çıkarılan bir çalışan, şartları sağlaması halinde şu haklardan yararlanabiliyor:

  • İşsizlik maaşı
  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • İşe başlatmama tazminatı
  • Boşta geçen süre ücreti
  • Kötü niyet tazminatı

Bu kalemlerin bir araya gelmesi, özellikle uzun süre çalışan kişiler için ciddi bir maddi güvence anlamına geliyor.

İşten çıkarılanlar dikkat: 2026 güncel tazminat ve 6 kritik hak rehberi 10

KİM, NE ALIYOR? (DETAYLI TABLO)

Hak TürüÖdeme TutarıAçıklama
İşsizlik MaaşıEn az 13.112 TL – En çok 26.223 TLSon 4 aylık brüt kazancın %40'ı üzerinden hesaplanır, üst sınırı vardır
Kıdem Tazminatı (Yıllık)En az 32.779 TL – En çok 64.455 TLHer çalışma yılı için ödenir, tavan uygulaması bulunur
İhbar Tazminatı12.984 TL – 51.939 TL arasıÇalışma süresine göre değişir (2–8 hafta karşılığı ücret)
İşe İade Tazminatı4 – 8 aylık brüt maaşİşe başlatılmayan çalışanlara ödenir
Boşta Geçen Süre ÜcretiEn fazla 4 maaşİşe iade davası sürecindeki süreyi kapsar
Kötü Niyet Tazminatıİhbar tazminatının 3 katı30'dan az çalışanı olan işyerlerinde geçerlidir
