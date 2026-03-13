CANLI YAYIN
Son dakika: Ayşegül Eraslan Kağıthane'deki evinde ölü bulundu! Kanlı paylaşımı dikkat çekti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla hafızalara kazınan Ayşegül Eraslan, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Ünlü ismin sosyal medya hesabından paylaştığı "kanlı not" ve gizemli mesajlar, akıllara intihar şüphesini getirdi.

"İşte Benim Stilim" programıyla tanınan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan hayatını kaybetti. Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi.

Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"SİZİN BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER OLACAKTIR"

Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

"ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM"

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" yazılı notu paylaştığı görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

27 yaşındaki İstanbul doğumlu Ayşegül Eraslan, moda tasarımcısıdır. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınmış ve sektörde baş tasarımcı olarak görev almıştır.

Marilyn Monroe temalı kombini ile jüri karşısına çıkan yarışmacı, farklı tarzı ve iddialı duruşuyla dikkat çekmişti.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Genç tasarımcının intihar ettiği iddia edilmektedir ancak olayla ilgili henüz resmi makamlardan kesin bir açıklama yapılmamıştır.

