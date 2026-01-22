İşte "Aynı Yağmur Altında"nın merakla beklenen afişi!
Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği atv'nin ekranlara gelmeye hazırlanan yeni dizisi, 'Aynı Yağmur Altında'nın afişi yayınlandı. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin'in yer aldığı dizinin afişi göz kamaştırdı.
atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'nın kadrosu ilk kez aynı karede!
HÜLYA AVŞAR'DAN İLK PAYLAŞIM
Dizinin merakla beklenen afişini ünlü oyuncu Hülya Avşar da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmak için gün sayan 'Aynı Yağmur Altında', yayınlanan afişi ve tanıtımlarıyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren yapım güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.
AŞKLARININ BEDELİ AĞIR OLACAK
Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizi, Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.
Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da yeniden kesişecektir.