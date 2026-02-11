İşte Ahmet Kural'ın oğlu Demir Kural'ın son hali
2023 yılında dünyaevine giren Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti, sosyal medyadaki son paylaşımıyla magazin gündemine yerleşti. İkinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, yeni doğan minik oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
4 yıllık birlikteliğin ardından 18 Temmuz 2023'te Bodrum'da avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren Kural, bugünlerde iki çocuk babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Çiftin ilk bebekleri Kemal, 5 Nisan 2024'te dünyaya gelmişti. Aileye ikinci mutluluk ise Eylül 2025'te katılan Demir bebekle gelmişti.
🍼 DEMİR BEBEK GÖRÜNDÜ
Sosyal medyayı aktif kullanan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, 10 Şubat'ta yaptıkları yeni paylaşımla oğulları Demir'in son halini takipçileriyle paylaştı. Demir'in her geçen gün babası Ahmet Kural'a daha çok benzemesi dikkatlerden kaçmadı.
Samimi paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, geçtiğimi aylarda esprili bir paylaşımda bulunmuştu.