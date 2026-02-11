İşte Ahmet Kural'ın oğlu Demir Kural'ın son hali

Başarılı oyuncu Ahmet Kural, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

4 yıllık birlikteliğin ardından 18 Temmuz 2023'te Bodrum'da avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren Kural, bugünlerde iki çocuk babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

🍼 DEMİR BEBEK GÖRÜNDÜ

Sosyal medyayı aktif kullanan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, 10 Şubat'ta yaptıkları yeni paylaşımla oğulları Demir'in son halini takipçileriyle paylaştı. Demir'in her geçen gün babası Ahmet Kural'a daha çok benzemesi dikkatlerden kaçmadı.