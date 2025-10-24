İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI! Uyarılar peş peşe gelmişti: O saatte pik yapacak

İSTANBUL'DA SEL BASKININA KARŞI UYARI

Tek, açıklamalarında İstanbul'da sel olma riskine karşı uyarıda bulundu.

"Yağışın İstanbul'da sel baskını yapma olasılığı da bulunuyor. Ama şöyle bir şey daha var tabii ki. Biz 4-5 tane atmosfer modeliyle çalışıyoruz. Örneğin şimdi iki tane atmosfer modelimiz şu anda kuvvetli yağış veriyor. Bir atmosfer modelimizde çok kuvvetli yağış gözükmüyor. Yağışın etkisi biraz daha artmaya başladıkça yani sistemin hareketini biraz hem radardan hem uydudan takip etmeye başladıkça biraz daha netleşmeye başlayacak. Şu an için gözüken evet o yüksek yağış veren atmosfer modellerimize 100 kilograma kadar yağış çıktısı var. Bu olma olasılığı yüksek. Yine düşük yağış miktar veren modellerimiz de var. Onlarda da biraz daha düşük ama yağış var gözüküyor. İstanbul bu gece ve yarın sabah için bu serin ve yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul'la birlikte tabii ki özellikle Batı Karadeniz yine bu yağışlı havadan gece saatlerinde etkilenecek gözüküyor."