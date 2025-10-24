Viral Galeri Viral Liste İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI! Uyarılar peş peşe gelmişti: O saatte pik yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Valilik ve Bakanlık'tan peş peşe uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yağışlar bazı bölgelerde gök gürültülü şekilde etkisini gösterek. İstanbul Valiliği 16.00'dan sonra okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte 24 Ekim hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 18:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Ekim 2025 Cuma günü için yurt genelinde kuvvetli yağış ve hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar olacağına dair uyarıda bulundu. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde sağanakların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. MGM, Valilik ve Bakanlık, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul Valiliği, 16.00'dan sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da beklenen sağanak yağışa ilişkin detayları A Haber'e değerlendirdi. Tek, yağışların ne zaman başlayacağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yağış gece saatlerine doğru yani akşam 7'den 8'den sonra doğru ve saat 10'a doğru biraz daha kuvvetlenecek. Etkisini arttırmaya başlayacak. Önden bir küçük bir hafif bir dalga geliyor şu saatler itibarıyla. Yani Tekirdağ Silivri arasında şu anda yağış var. Biraz da Karadeniz'in deniz üzerinde."

Adil Tek, açıklamalarında fırtınaya dair de açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Üzerimizdeki şu anda etkili olan daha çok fırtına. Şu anda çok etkili İstanbul'da ve aslında Marmara'da Çanakkale ile birlikte. Rüzgarın şiddeti fırtına değerlerine çıkmış vaziyette yer yer 60 kilometreleri aşıyor." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA SEL BASKININA KARŞI UYARI

Tek, açıklamalarında İstanbul'da sel olma riskine karşı uyarıda bulundu.

"Yağışın İstanbul'da sel baskını yapma olasılığı da bulunuyor. Ama şöyle bir şey daha var tabii ki. Biz 4-5 tane atmosfer modeliyle çalışıyoruz. Örneğin şimdi iki tane atmosfer modelimiz şu anda kuvvetli yağış veriyor. Bir atmosfer modelimizde çok kuvvetli yağış gözükmüyor. Yağışın etkisi biraz daha artmaya başladıkça yani sistemin hareketini biraz hem radardan hem uydudan takip etmeye başladıkça biraz daha netleşmeye başlayacak. Şu an için gözüken evet o yüksek yağış veren atmosfer modellerimize 100 kilograma kadar yağış çıktısı var. Bu olma olasılığı yüksek. Yine düşük yağış miktar veren modellerimiz de var. Onlarda da biraz daha düşük ama yağış var gözüküyor. İstanbul bu gece ve yarın sabah için bu serin ve yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul'la birlikte tabii ki özellikle Batı Karadeniz yine bu yağışlı havadan gece saatlerinde etkilenecek gözüküyor."

"BASINÇ ÇOK HIZLI DÜŞÜYOR"

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, basınçtaki hızlı düşüşün etkilerine dikkat çekti. Açıklamasında basıncın çok hızlı bir şekilde düştüğünü ve bunun da kuvvetli rüzgarlara neden olduğunu söyledi. Ayrıca ifadelerinde rüzgarın güney yönünden estiğini ancak lodosun poyraza dönmesiyle birlikte yağışın şiddetinin artmaya başlayacağını ancak şu an için yağışın güçlenmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

