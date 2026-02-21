CANLI YAYIN
İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İTÜ'nün ölçüm analizine göre İstanbul'da ocak ayında partikül madde kirliliği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 azaldı. En yüksek değer Kağıthane'de, en düşük değer Sultangazi'de ölçüldü.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 1

İstanbul'da 2026 Ocak ayında hava kirliliği belirgin biçimde azaldı. İTÜ'nün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB ölçüm istasyonlarına dayandırdığı çalışmada PM10 ortalaması 41,5'ten 26,5 mikrograma geriledi. Düşüşün ana nedeni meteorolojik koşullar oldu.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 2

MEGAKENTTE HAVA KİRLİLİĞİ AZALDI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan çalışmada 2025 ve 2026 Ocak ayı verileri karşılaştırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ölçüm istasyonlarının kayıtları incelendi.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 3

24 ölçüm istasyonundan alınan verilere göre kent genelinde partikül madde (PM10) ortalaması geçen yılın ocak ayında 41,5 mikrogram olarak ölçülürken 2026 Ocak ayında 26,5 mikrograma geriledi. Böylece hava kirliliğinde yüzde 36 oranında azalma kaydedildi. Aynı veriler aralık ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 26'lık ek bir iyileşmeye işaret etti.

Kent genelinde 21 istasyonda hava kirliliği düşerken yalnızca iki istasyonda artış görüldü, bir istasyonda ise değişiklik olmadı.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 4

EN KİRLİ VE EN TEMİZ İLÇELER BELLİ OLDU

Ocak ayında partikül madde yoğunluğunun en yüksek ölçüldüğü yer Kağıthane oldu. Bu istasyonda metreküp başına 46,4 mikrogram değer kaydedildi. Kağıthane'yi Tuzla ve Sancaktepe takip etti.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 5

Buna karşılık en temiz hava Sultangazi'de ölçüldü. Aynı dönemde Büyükada ve Sarıyer de düşük kirlilik değerleriyle öne çıktı.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 6

Hava kalitesindeki değişim bazı ilçelerde çok daha belirgin gerçekleşti. En büyük düşüş yüzde 83 ile Sultangazi'de görüldü. Kadıköy ve Bağcılar da önemli iyileşme yaşayan bölgeler arasında yer aldı. Artış görülen istasyonlar ise Yenibosna ve Arnavutköy olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 7

TRAFİK VE FOSİL YAKITLAR TEMEL KİRLETİCİ KAYNAK

AA'ya çalışmayı değerlendiren İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, dünyadaki en önemli sorunlardan birinin hava kalitesi olduğunu, solunan havanın insan sağlığı ve geleceğini doğrudan etkilediğini belirtti.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 8

Toros, son 100-150 yılda fosil yakıt kullanımının ciddi anlamda arttığına dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi: "Yer altında milyonlarca yıldır birikmiş olan enerji kaynağını yakarak enerji elde ediyoruz ama bu esnada farkına vararak veya varmadan atmosfere bol miktarda kirletici salıyoruz."

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 9

Toros, kentlerde hava kirliliğinin başlıca kaynağının motorlu taşıtlar olduğunu belirterek İstanbul'da yaklaşık 6 milyon aracın bulunduğunu, artan trafik ve sık dur-kalk hareketlerinin yalnızca egzoz emisyonlarını değil fren balataları ile lastik aşınmasından kaynaklanan partikül miktarını da yükselttiğini ifade etti.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 10

Toros ayrıca Bakanlık ile İBB'ye ait, şehir genelinde 37 noktada kesintisiz ölçüm yapan hava kalitesi istasyonlarının bulunduğunu ve bu verilere cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden erişilebildiğini aktardı.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 11

DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ METEOROLOJİK KOŞULLAR

Araştırmada dikkat çeken nokta, emisyon kaynaklarında belirgin bir değişiklik olmamasına rağmen hava kalitesinin iyileşmesi oldu. Sanayi faaliyetlerinin devam ettiği ve okulların her iki yılda da yarıyıl tatiline girdiği belirtilirken temel farkın hava koşullarından kaynaklandığı değerlendirildi.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 12

Toros, "Hava kalitesindeki iyileşmenin en önemli sebebi meteorolojik faktörler. Geçen yıla göre bu yılın ocak ayı daha yağışlı geçti." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler 13

İstanbul genelindeki ölçüm istasyonlarında kaydedilen partikül madde ortalama değerleri ve 2025-2026 arasındaki değişim yüzdeleri şöyle sıralandı:

İstasyonlar 2025 ocak µg/m3 2026 ocak µg/m3 Değişim yüzdesi
Yenibosna 25,6 34,6 35
Arnavutköy 22,9 28,7 25
Beylikdüzü 29,2 29,2 0
Çatladıkapı 33,6 28,3 -16
Sultangazi 2 41,7 34 -18
Büyükada 15,5 11,8 -24
Beşiktaş 31,8 23,9 -25
Kandilli 1 28,4 20,1 -29
Sarıyer 21,6 15 -31
Üsküdar 1 37,9 25,9 -32
Tuzla 64,7 44 -32
Selimiye 30,6 20,6 -33
Kartal 40,9 24,8 -39
Avcılar 37,5 21,8 -42
Maslak 35,1 20 -43
Sancaktepe 70,4 39,8 -44
Aksaray 65 36,2 -44
Kağıthane 1 83,8 46,4 -45
Kumköy 35,5 19,4 -45
Ümraniye 1 41,7 21,2 -49
Esenler 53,5 26,8 -50
Bağcılar 48,4 23,2 -52
Kadıköy 57,6 27,3 -53
Sultangazi 1 47,8 8,4 -83
