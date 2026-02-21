İstanbul’un havası değişti, kirlilik oranı yüzde 36 azaldı: İşte en temiz ve en kirli ilçeler
İTÜ'nün ölçüm analizine göre İstanbul'da ocak ayında partikül madde kirliliği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 azaldı. En yüksek değer Kağıthane'de, en düşük değer Sultangazi'de ölçüldü.
İstanbul'da 2026 Ocak ayında hava kirliliği belirgin biçimde azaldı. İTÜ'nün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB ölçüm istasyonlarına dayandırdığı çalışmada PM10 ortalaması 41,5'ten 26,5 mikrograma geriledi. Düşüşün ana nedeni meteorolojik koşullar oldu.
MEGAKENTTE HAVA KİRLİLİĞİ AZALDI
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan çalışmada 2025 ve 2026 Ocak ayı verileri karşılaştırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ölçüm istasyonlarının kayıtları incelendi.
24 ölçüm istasyonundan alınan verilere göre kent genelinde partikül madde (PM10) ortalaması geçen yılın ocak ayında 41,5 mikrogram olarak ölçülürken 2026 Ocak ayında 26,5 mikrograma geriledi. Böylece hava kirliliğinde yüzde 36 oranında azalma kaydedildi. Aynı veriler aralık ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 26'lık ek bir iyileşmeye işaret etti.
Kent genelinde 21 istasyonda hava kirliliği düşerken yalnızca iki istasyonda artış görüldü, bir istasyonda ise değişiklik olmadı.
EN KİRLİ VE EN TEMİZ İLÇELER BELLİ OLDU
Ocak ayında partikül madde yoğunluğunun en yüksek ölçüldüğü yer Kağıthane oldu. Bu istasyonda metreküp başına 46,4 mikrogram değer kaydedildi. Kağıthane'yi Tuzla ve Sancaktepe takip etti.
Buna karşılık en temiz hava Sultangazi'de ölçüldü. Aynı dönemde Büyükada ve Sarıyer de düşük kirlilik değerleriyle öne çıktı.