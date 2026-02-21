İstanbul'da 2026 Ocak ayında hava kirliliği belirgin biçimde azaldı. İTÜ'nün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB ölçüm istasyonlarına dayandırdığı çalışmada PM10 ortalaması 41,5'ten 26,5 mikrograma geriledi. Düşüşün ana nedeni meteorolojik koşullar oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan çalışmada 2025 ve 2026 Ocak ayı verileri karşılaştırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ölçüm istasyonlarının kayıtları incelendi.

24 ölçüm istasyonundan alınan verilere göre kent genelinde partikül madde (PM10) ortalaması geçen yılın ocak ayında 41,5 mikrogram olarak ölçülürken 2026 Ocak ayında 26,5 mikrograma geriledi. Böylece hava kirliliğinde yüzde 36 oranında azalma kaydedildi. Aynı veriler aralık ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 26'lık ek bir iyileşmeye işaret etti.

Kent genelinde 21 istasyonda hava kirliliği düşerken yalnızca iki istasyonda artış görüldü, bir istasyonda ise değişiklik olmadı.