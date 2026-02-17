39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek!

MGM, 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara ve kıyılarda kuvvetli sağanak, iç kesimlerde fırtına, Doğu Anadolu'da kar ve buzlanma bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli yağış; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar ve buzlanma; Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ GÜN BOYU SÜRECEK Marmara, Ege ve Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağış yer yer gök gürültülü ve kısa süreli şiddetli görülecek. İstanbul, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğusunda yağışın yerel olarak daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını ve trafikte aksama riski bulunuyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR VE BUZLANMAYA DİKKAT Akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış karla karışık yağmura dönecek, yüksek kesimlerde kar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

RÜZGAR SERT ESECEK, HIZI 80 KM'YE ULAŞACAK Rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın daha kuvvetli eserek 80 km/saat hıza ulaşması öngörülüyor. Bu durum çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskini artırıyor.