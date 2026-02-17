CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

MGM, 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara ve kıyılarda kuvvetli sağanak, iç kesimlerde fırtına, Doğu Anadolu'da kar ve buzlanma bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli yağış; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar ve buzlanma; Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına etkili olacak.

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 2

KUVVETLİ YAĞIŞ GÜN BOYU SÜRECEK

Marmara, Ege ve Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağış yer yer gök gürültülü ve kısa süreli şiddetli görülecek. İstanbul, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğusunda yağışın yerel olarak daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını ve trafikte aksama riski bulunuyor.

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 3

DOĞU ANADOLU'DA KAR VE BUZLANMAYA DİKKAT

Akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış karla karışık yağmura dönecek, yüksek kesimlerde kar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 4

RÜZGAR SERT ESECEK, HIZI 80 KM'YE ULAŞACAK

Rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın daha kuvvetli eserek 80 km/saat hıza ulaşması öngörülüyor. Bu durum çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskini artırıyor.

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 5

TOZ TAŞINIMI HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRECEK

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış görülebilir.

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 6

MGM PEŞ PEŞE UYARDI

Olay Etkili Bölge Risk
Kuvvetli sağanak Marmara, Ege, Akdeniz Sel ve su baskını
Kar ve buzlanma Doğu Anadolu kuzeydoğu Don ve ulaşım sorunu
Fırtına İç kesimler, Karadeniz Çatı uçması
Toz taşınımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu doğusu Hava kalitesi düşüşü
Çığ tehlikesi Doğu Anadolu yüksekleri Heyelan
39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 7

39 İLDE SARI KODLU ALARM

MGM şiddetli yağış ve fırtına karşı 30 ili birden uyardı. Sarı kodlu alarm verilen iller şu şekilde sıralandı: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye, Düzce

39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 8

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölge Genel Hava Durumu Kuvvetli Olay Şehirler ve Sıcaklık
Marmara Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Yer yer kuvvetli, bazı kesimlerde çok kuvvetli Edirne 13°C, İstanbul 16°C, Kırklareli 12°C, Kocaeli 21°C
Ege Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak Kıyılarda ve güney kesimlerde çok kuvvetli Afyonkarahisar 13°C, Aydın 16°C, İzmir 15°C, Muğla 12°C
Akdeniz Çok bulutlu, sağanak ve kıyılarda gök gürültülü sağanak Bölge genelinde kuvvetli, doğu kesimlerde çok kuvvetli Adana 18°C, Antalya 18°C, Hatay 17°C, Isparta 11°C
İç Anadolu Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli Ankara 14°C, Eskişehir 15°C, Konya 14°C, Sivas 15°C
39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 9
Bölge Genel Hava Durumu Kuvvetli Olay Şehirler ve Sıcaklık
Batı Karadeniz Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Bolu 14°C, Düzce 19°C, Sinop 19°C, Zonguldak 17°C
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak Yer yer kuvvetli Amasya 18°C, Artvin 19°C, Samsun 22°C, Trabzon 19°C
Doğu Anadolu Çok bulutlu, yağmur; kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve kar Güney kesimlerde yer yer kuvvetli Erzurum 8°C, Kars 6°C, Malatya 12°C, Van 12°C
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak Diyarbakır 15°C, Gaziantep 12°C, Siirt 15°C, Şanlıurfa 13°C
39 ile sarı kod: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış etkili, rüzgar 80 km hızla esecek! 10

Sarı kodlu uyarı ne anlama gelir?
Hava olayının potansiyel risk oluşturabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini ifade eder.

İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?
Aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak gün boyunca etkili olacak.

Kar yağışı hangi illerde görülecek?
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

Fırtına en çok nerede etkili olacak?
Rüzgar hızının Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 70 km; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise 80 km/s'ye ulaşması bekleniyor.

Toz taşınımı sağlığı etkiler mi?
Solunum hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık oluşturabilir; maske kullanımı önerilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin