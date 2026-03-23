İstanbul, Ankara ve İzmir dikkat! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: Sağanak, kar

ahaber.com.tr - Özel Haber

Türkiye genelinde bayram tatiliyle birlikte etkisini artıran yağışlı hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yeni haftada da devam edecek. Hafta başında yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların, hafta ortasından itibaren bölgesel olarak etkisini azaltması beklenirken, sıcaklıkların ise kademeli olarak artacağı bildirildi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Mart Pazartesi günü katıldığı A Haber canlı yayınında Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yeni haftayla birlikte yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini belirten Tek, sıcaklıklarda ise kısa süreli artışlar görülse de kalıcı bir bahar havası için henüz erken olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE GENELİNDE SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ

Yurt genelindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tek, hava sıcaklıklarının düşük ancak aşırı soğuk seviyelerde olmadığını vurguladı:

"Ülke genelinde aslında serin hava devam ediyor ama çok düşük o eksi değerler yok. Yani sıfırın altına düşen değer hemen hemen yok gibi."

🔶En düşük sıcaklıkların doğu illerinde ölçüldüğünü belirten Tek, "En soğuk yerler şu anda Erzurum, Ağrı, 0 dereceler civarında. En sıcak yerde Antalya, Mersin, Adana'da 12 derecelik bir hava sıcaklığı var" dedi.

🔶Büyükşehirlerdeki güncel sıcaklıklara da değinen Tek,"İstanbul 8 derece, Ankara 7 derece, İzmir'de 10 derecelik bir hava var" ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde yağışların geniş bir alana yayıldığını belirten Tek, birçok bölgede hafif ve yer yer kuvvetli yağışların devam ettiğini söyledi:

"İstanbul'da hafif yağmur var, çok kuvvetli olmayan. Yine Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde şu saatlerde zayıf bir yağış devam ediyor. Uşak, Afyon, Kütahya'da yine zayıf yağışlar var."

🔶Karadeniz ve iç kesimlerde de yağışların sürdüğünü belirten Tek, "Çankırı, Tokat, Çorum, Sivas ve Samsun, Ordu, Giresun civarlarında hafif yağmur var"dedi.

🔶Doğu Anadolu'da ise yağışların yer yer kar şeklinde görüldüğünü vurgulayan Tek, "Erzurum, Tunceli'nin yüksek kesimleri kar şeklinde gün içerisinde yağış alıyor" ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR KISA SÜRELİ ARTACAK, ARDINDAN YENİDEN DÜŞECEK

Hafta içindeki sıcaklık değişimlerine de değinen Tek, belirli günlerde artış yaşanacağını ancak bunun kalıcı olmayacağını söyledi:

"Sıcaklıklarda aslında çok büyük bir değişiklik yok. Yarın ve çarşamba günleri de yağışlı sistemler var. Sıcaklıkların artışını biraz daha perşembe günü hissedeceğiz ama ardından cuma günü kuzeyden gelecek yeni sistemlerle birlikte tekrar soğumaya başlayacak."

"BAHARI HİSSETMEK İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ"

Tek, beklenen bahar havasının henüz tam anlamıyla gelmediğini açık bir dille ifade etti:

"Şunu söyleyebiliriz; o iliklerimiz ısınacak, baharı hissedeceğimiz günler biraz uzak gözüküyor. Yaz mı yaklaştı dediğimiz günler Nisan'ın 15'inden 20'sinden sonra gözüküyor."

Önümüzdeki süreçte mevsim normallerine yakın ve yer yer altında seyreden sıcaklıkların etkili olacağını belirten Tek, "Bu sıcaklıklar önümüzdeki 1-2 hafta boyunca devam edecek. Bol bol yağış göreceğiz" dedi.

İSTANBUL'DA HAFTA İÇİ SICAKLIK TABLOSU

İstanbul özelinde detaylı bilgi veren Tek, hafta boyunca sıcaklıkların sınırlı bir artış göstereceğini belirtti:

"İstanbul'da bugün, yarın ve çarşamba günü en düşük sıcaklıklar 8-9 derecelerde, gündüz sıcaklıkları da 12 derecelere çıkıyor. Perşembe günü 14, cuma günü 19 dereceye çıkıyor. Cuma gününden sonra tekrar 14-15 derecelere düşüyor."

Rüzgarın da etkisine değinen Tek, "Kuzeyli rüzgarlar biraz daha kesilmiş olacak. Daha hafif rüzgarlar var. O yüzden üşüme hissi de azalacak" ifadelerini kullandı.

TARIM İÇİN OLUMLU TABLO: REKOLTE YÜKSEK OLABİLİR

Sıcaklıkların aşırı yükselmemesinin tarım açısından avantaj sağladığını belirten Tek, erken çiçeklenmenin önüne geçildiğini vurguladı:

"Bu aşırı ısınmamış olması aslında iyi bir şey. Çiçekler fazla erken açmamış oluyor. Don olayı beklemiyoruz ama bu durum tarımsal rekolteyi olumlu etkiler."

Tek, sözlerini "Özellikle meyve rekoltemiz bu sene çok yüksek olacak gözüküyor" diyerek

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINDA BÖLGESEL OLARAK ÇEKİLECEK

Haftanın ilk günlerinde tüm yurtta etkili olması beklenen yağışlı hava, hafta ortasına doğru etkisini belirli bölgelerde yoğunlaştıracak. Tahminlere göre Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlar devam ederken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Cuma gününden itibaren ise yağışlı sistemin doğu ve batı bölgelerde etkisini sürdürmesi, iç, kuzey ve güney kesimlerde ise yer yer açık ve parçalı bulutlu bir havanın görülmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA KADEMELİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde yavaş yavaş artacağı tahmin ediliyor. Büyük şehirlerde günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 13-14, İstanbul'da 11-12, İzmir'de ise 16-17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

🔶Hafta ilerledikçe sıcaklıkların daha da yükselmesi öngörülürken; Ankara'da 17, İzmir'de 20, Antalya'da 21, İstanbul'da 13 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

🔶Diğer illerde ise Samsun'da 12, Adana'da 19, Diyarbakır'da 16, Trabzon'da 11 ve Erzurum'da 10 derece civarında değerler ölçülecek.

DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ VE KAR UYARISI

Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin haritalarında özellikle Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri öne çıkıyor. Bu bölgelerde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi dikkat çekiyor.

Yetkililer, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riskine karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle dik yamaçlarda bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların ve ilgili kurumların hafta boyunca dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

YAĞIŞ GENİŞ ALANA YAYILIYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, batı kesimlerde ise zaman zaman kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

🌦️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraEdirne11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EgeAfyonkarahisar11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir17°CÇok bulutlu
Muğla14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AkdenizAdana15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İç AnadoluAnkara13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Batı KaradenizBolu11°CÇok bulutlu, yağmur; yüksekler karla karışık
Düzce13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu14°CÇok bulutlu, yağmur; yüksekler karla karışık
Zonguldak10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu KaradenizAmasya14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Tokat14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu AnadoluErzurum6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar
Kars6°CÇok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar
Malatya13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van10°CÇok bulutlu
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
