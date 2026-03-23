İstanbul, Ankara ve İzmir dikkat! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: Sağanak, kar
Türkiye genelinde bayram tatiliyle birlikte etkisini artıran yağışlı hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yeni haftada da devam edecek. Hafta başında yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların, hafta ortasından itibaren bölgesel olarak etkisini azaltması beklenirken, sıcaklıkların ise kademeli olarak artacağı bildirildi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Mart Pazartesi günü katıldığı A Haber canlı yayınında Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yeni haftayla birlikte yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini belirten Tek, sıcaklıklarda ise kısa süreli artışlar görülse de kalıcı bir bahar havası için henüz erken olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE GENELİNDE SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ
Yurt genelindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tek, hava sıcaklıklarının düşük ancak aşırı soğuk seviyelerde olmadığını vurguladı:
"Ülke genelinde aslında serin hava devam ediyor ama çok düşük o eksi değerler yok. Yani sıfırın altına düşen değer hemen hemen yok gibi."
🔶En düşük sıcaklıkların doğu illerinde ölçüldüğünü belirten Tek, "En soğuk yerler şu anda Erzurum, Ağrı, 0 dereceler civarında. En sıcak yerde Antalya, Mersin, Adana'da 12 derecelik bir hava sıcaklığı var" dedi.
🔶Büyükşehirlerdeki güncel sıcaklıklara da değinen Tek,"İstanbul 8 derece, Ankara 7 derece, İzmir'de 10 derecelik bir hava var" ifadelerini kullandı.
YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye genelinde yağışların geniş bir alana yayıldığını belirten Tek, birçok bölgede hafif ve yer yer kuvvetli yağışların devam ettiğini söyledi:
"İstanbul'da hafif yağmur var, çok kuvvetli olmayan. Yine Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde şu saatlerde zayıf bir yağış devam ediyor. Uşak, Afyon, Kütahya'da yine zayıf yağışlar var."
🔶Karadeniz ve iç kesimlerde de yağışların sürdüğünü belirten Tek, "Çankırı, Tokat, Çorum, Sivas ve Samsun, Ordu, Giresun civarlarında hafif yağmur var"dedi.
🔶Doğu Anadolu'da ise yağışların yer yer kar şeklinde görüldüğünü vurgulayan Tek, "Erzurum, Tunceli'nin yüksek kesimleri kar şeklinde gün içerisinde yağış alıyor" ifadelerini kullandı.