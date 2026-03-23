"Sıcaklıklarda aslında çok büyük bir değişiklik yok. Yarın ve çarşamba günleri de yağışlı sistemler var. Sıcaklıkların artışını biraz daha perşembe günü hissedeceğiz ama ardından cuma günü kuzeyden gelecek yeni sistemlerle birlikte tekrar soğumaya başlayacak."

Hafta içindeki sıcaklık değişimlerine de değinen Tek, belirli günlerde artış yaşanacağını ancak bunun kalıcı olmayacağını söyledi:

Önümüzdeki süreçte mevsim normallerine yakın ve yer yer altında seyreden sıcaklıkların etkili olacağını belirten Tek, "Bu sıcaklıklar önümüzdeki 1-2 hafta boyunca devam edecek. Bol bol yağış göreceğiz" dedi.

"Şunu söyleyebiliriz; o iliklerimiz ısınacak, baharı hissedeceğimiz günler biraz uzak gözüküyor. Yaz mı yaklaştı dediğimiz günler Nisan'ın 15'inden 20'sinden sonra gözüküyor."

Tek, beklenen bahar havasının henüz tam anlamıyla gelmediğini açık bir dille ifade etti:

Rüzgarın da etkisine değinen Tek, "Kuzeyli rüzgarlar biraz daha kesilmiş olacak. Daha hafif rüzgarlar var. O yüzden üşüme hissi de azalacak" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da bugün, yarın ve çarşamba günü en düşük sıcaklıklar 8-9 derecelerde, gündüz sıcaklıkları da 12 derecelere çıkıyor. Perşembe günü 14, cuma günü 19 dereceye çıkıyor. Cuma gününden sonra tekrar 14-15 derecelere düşüyor."

"Bu aşırı ısınmamış olması aslında iyi bir şey. Çiçekler fazla erken açmamış oluyor. Don olayı beklemiyoruz ama bu durum tarımsal rekolteyi olumlu etkiler."

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINDA BÖLGESEL OLARAK ÇEKİLECEK

Haftanın ilk günlerinde tüm yurtta etkili olması beklenen yağışlı hava, hafta ortasına doğru etkisini belirli bölgelerde yoğunlaştıracak. Tahminlere göre Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlar devam ederken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Cuma gününden itibaren ise yağışlı sistemin doğu ve batı bölgelerde etkisini sürdürmesi, iç, kuzey ve güney kesimlerde ise yer yer açık ve parçalı bulutlu bir havanın görülmesi öngörülüyor.