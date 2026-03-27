Uzay istasyonundaki dokunaç görüntüsü ne? Gerçek ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 18:46 Son Güncelleme: 27 Mart 2026 19:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilen ve sosyal medyada "uzaylı yumurtası" yorumlarına yol açan görüntünün sırrı çözüldü. Astronot Don Pettit'in paylaştığı tuhaf görünümlü nesnenin aslında uzayda yetiştirilen filizlenmiş bir patates olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan paylaşılan sıra dışı bir fotoğraf kısa sürede internetin gündemine oturdu. Siyah dokunaçlara benzeyen uzantıları olan garip nesne, ilk bakışta bilim kurgu filmlerinden çıkmış bir canlıyı andırıyordu. Ancak görüntünün ardındaki gerçek, uzayda yapılan küçük bir tarım deneyinden ibaret çıktı

👀 SOSYAL MEDYADA "UZAYLI YUMURTASI" TARTIŞMASI NASA astronotu Don Pettit'in paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılınca birçok kişi görüntüdeki nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Oval biçimi ve siyah uzantıları nedeniyle bazı kullanıcılar bunun uzaylılara ait bir yapı olabileceğini düşündü. Ancak kısa süre sonra fotoğrafın gerçek hikayesi ortaya çıktı ve gizem çözüldü.

🥔 GİZEMLİ NESNENİN GERÇEK KİMLİĞİ Astronot Don Pettit, fotoğraftaki nesnenin aslında oldukça tanıdık bir gıda olduğunu açıkladı: bir patates. Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda boş zamanlarında küçük bir uzay bahçesi kurduğunu ve bu patatesi deney amacıyla yetiştirdiğini söyledi. Görüntüdeki siyah dokunaç benzeri uzantılar patatesin filizlerinden oluşuyordu. Patatesin altında görülen tuhaf parça ise yer çekimsiz ortamda bitkinin sabit kalmasını sağlamak için kullanılan küçük bir cırt cırtlı banttı.

🔬 UZAYDA BİTKİ YETİŞTİRMEK NEDEN ÖNEMLİ? Uzay görevleri uzadıkça astronotların gıda ihtiyacı da daha kritik hale geliyor. Dünya'dan sürekli yiyecek göndermek hem maliyetli hem de lojistik açıdan zor. Bu nedenle bilim insanları uzayda tarım yapılabilmesi için uzun süredir deneyler yürütüyor. Bitki yetiştirme çalışmaları, gelecekte Ay ve Mars gibi gök cisimlerinde kurulması planlanan insan üsleri için önemli bir hazırlık olarak görülüyor. Patates ise yüksek besin değeri ve verimli yetişme potansiyeli nedeniyle bu araştırmalarda sıkça tercih edilen bitkilerden biri.