Özellikle altın borcu olanlar ya da düğün gibi nedenlerle altın ihtiyacı bulunanlar için mevcut seviyelerin avantaj sunduğu ifade ediliyor.

Analist, altının ana yönünün hala yukarı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yapıyor:

Memiş, gümüşün doğası gereği hızlı hareket eden bir yatırım aracı olduğunu hatırlatarak kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Buna karşın, mevcut seviyelerin geçici olabileceği ve önümüzdeki süreçte tepki yükselişlerinin görülebileceği ifade ediliyor.

Memiş'e göre yatırımcıların sadece altın ve gümüşe değil aynı zamanda petrol fiyatlarına da odaklanması gerekiyor.

Piyasalardaki yönü belirleyen en önemli unsurlardan biri ise petrol fiyatları. Brent petrolün 108 dolar seviyelerinde seyretmesi, küresel enflasyon baskısını artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

BİTCOİN VE BORSA İÇİN AYRI PARANTEZ

Kripto para ve borsa tarafında ise daha pozitif bir tablo çiziliyor. Bitcoin'in 70 bin dolar seviyelerinde dengelendiği belirtilirken, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor.

Borsa İstanbul için ise 13.000 puan seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altındaki geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı sunduğu ifade ediliyor. Memiş'e göre 2026 yılı, özellikle borsa ve Bitcoin açısından öne çıkan bir yıl olabilir.