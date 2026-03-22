İslam Memiş tarih verdi: Altın borcu olanlar bu seviyelere dikkat etmeli

Finans analisti İslam Memiş, YouTube üzerinden 21 Mart Cumartesi günü yayımladığı değerlendirmede piyasalardaki sert hareketlerin arka planını detaylı şekilde ele aldı. Son dönemde özellikle gram altın fiyatında yaşanan geri çekilme, yatırımcıların kafasında "alım fırsatı mı, yoksa riskli bir süreç mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Memiş'e göre içinde bulunulan dönem, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda psikolojik açıdan da kritik bir süreç. Finansal okuryazarlığın ve yatırım psikolojisinin belirleyici hale geldiğini vurgulayan analist, 2026 yılı için yaptığı "yüksek oynaklık" uyarısını yineledi.

"MANİPÜLASYON YILI" UYARISI: DALGALANMALAR SÜRECEK

Piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışların tesadüf olmadığını belirten Memiş, 2026 yılını açık şekilde "manipülasyon yılı" olarak tanımlıyor. Bu süreçte hemen her yatırım aracında sert fiyat hareketlerinin görülebileceğini ifade eden analist, yatırımcılara kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı.

Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemlerin riskine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların uzun vadeli stratejiye odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı içeriklere karşı da uyarıda bulunarak, kendi ağzından çıkmayan yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN PERDE ARKASI

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin tek bir nedene bağlı olmadığına dikkat çekiliyor. Birden fazla faktörün aynı anda devreye girmesi, piyasada satış baskısını artırdı.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE:

  1. Küresel savaş etkisi: Doların güçlenmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi
  2. Hürmüz Boğazı gelişmesi: Petrol ve doğalgaz arzında aksama
  3. Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı: Altın ve gümüş satışlarının artması
  4. ETF ve kaldıraçlı işlemler: Teminat tamamlama çağrılarıyla zorunlu satışlar
  5. Merkez bankaları politikası: Faiz indirimi beklentisinin ortadan kalkması

Bu gelişmelerin birleşimiyle ons altın gerilerken, gram altın fiyatı da bundan doğrudan etkilendi. Haftayı yaklaşık 6.980 TL seviyesinde kapatan gram altın, psikolojik eşik olan 7.000 TL'nin altına sarkma ihtimaliyle dikkat çekti.

PANİK SATIŞI MI, ALIM FIRSATI MI?

Fiyatlardaki geri çekilme yatırımcı cephesinde tedirginlik yaratırken, Memiş bu süreci farklı okuyor. Ona göre kısa vadeli düşüşler, uzun vadeli trendi değiştirmiş değil.

Analist, altının ana yönünün hala yukarı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yapıyor:

  • Düşüşler kalıcı değil
  • Uzun vadeli hedeflerde değişiklik yok
  • Geri çekilmeler fırsat olarak değerlendirilebilir

Özellikle altın borcu olanlar ya da düğün gibi nedenlerle altın ihtiyacı bulunanlar için mevcut seviyelerin avantaj sunduğu ifade ediliyor.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ, YENİ FIRSAT MI?

Altına paralel şekilde gümüşte de dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Ons gümüş yaklaşık %7 değer kaybederken, gram fiyatı 100 TL'nin altına indi.

Memiş, gümüşün doğası gereği hızlı hareket eden bir yatırım aracı olduğunu hatırlatarak kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Buna karşın, mevcut seviyelerin geçici olabileceği ve önümüzdeki süreçte tepki yükselişlerinin görülebileceği ifade ediliyor.

PETROL VE KÜRESEL BELİRSİZLİK: KRİTİK DENKLEM

Piyasalardaki yönü belirleyen en önemli unsurlardan biri ise petrol fiyatları. Brent petrolün 108 dolar seviyelerinde seyretmesi, küresel enflasyon baskısını artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu noktada iki senaryo dikkat çekiyor:

  1. Savaşın sona ermesi: Petrol fiyatlarında düşüş, altın ve gümüşte yükseliş
  2. Gerilimin artması: Petrolün yükselmesi, değerli metallerde baskı

Memiş'e göre yatırımcıların sadece altın ve gümüşe değil aynı zamanda petrol fiyatlarına da odaklanması gerekiyor.

BİTCOİN VE BORSA İÇİN AYRI PARANTEZ

Kripto para ve borsa tarafında ise daha pozitif bir tablo çiziliyor. Bitcoin'in 70 bin dolar seviyelerinde dengelendiği belirtilirken, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor.

Borsa İstanbul için ise 13.000 puan seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altındaki geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı sunduğu ifade ediliyor. Memiş'e göre 2026 yılı, özellikle borsa ve Bitcoin açısından öne çıkan bir yıl olabilir.

📝 Editörün Notu: Dalgalı Denizde Dümende Kalmak

Piyasalardaki bu sert dalgalanmaları ve İslam Memiş'in "manipülasyon yılı" vurgusunu bir editör gözüyle analiz ettiğimizde, karşımıza çıkan en net tablo şu:

Bilgi kirliliği, en az fiyat oynaklığı kadar riskli. Altı yılı aşkın süredir ekonomi ve finans içeriklerini süzgeçten geçiren bir profesyonel olarak gözlemim; yatırımcıların genellikle "fiyatı" takip ederken "değeri" gözden kaçırdığı yönünde. Gram altının 7.000 TL psikolojik sınırına dayanması ya da petrol fiyatlarındaki jeopolitik baskı, kısa vadeli panik satışlarını tetiklese de veriler bize asıl kazancın stratejik sabırda olduğunu gösteriyor.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değil aksine okuyucuları bilinçlendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım kararı almadan önce muhakkak uzmana başvurmanızı öneririz.

Hatırlatma:

Finansal okuryazarlık, sadece grafikleri okumak değil, bu grafiklerin arkasındaki küresel hikayeyi (Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikten Merkez Bankası'nın satır aralarına kadar) doğru anlamlandırmaktır. Mevcut geri çekilmeleri bir "kayıp" olarak değil, uzun vadeli portföyler için bir "yeniden dengeleme" fırsatı olarak görmek, bu manipülasyon yılında en güçlü zırhınız olacaktır.

2026'DA ALTIN YATIRIMCISINI BEKLEYEN 5 AŞAMA

1. Sert düşüşler devam eder mi?
Evet, yıl boyunca ani geri çekilmeler görülmesi olası. Küresel gelişmeler, merkez bankası politikaları ve piyasa içi satış baskıları nedeniyle fiyatlarda sık sık sert dalgalanmalar yaşanabilir. Bu süreçte düşüşler geçici, oynaklık ise kalıcı bir tema olacak.

2. Bu düşüşler panik nedeni mi?
Hayır. Kısa vadeli hareketler yatırımcının psikolojisini zorlayabilir ancak uzun vadeli ana trend açısından panik gerektiren bir tablo öne çıkmıyor. Plansız yatırım yapanlar daha fazla etkilenebilir.

3. Altın ne zaman toparlanır?
Jeopolitik risklerin azalması ve piyasalardaki belirsizliğin düşmesiyle birlikte altının yeniden yukarı yönlü hareket etmesi beklenir. Özellikle savaş ve enerji tarafındaki gelişmeler toparlanma zamanlamasında belirleyici olacak.

4. Bu seviyeler alım fırsatı mı?
Uzun vadeli düşünen yatırımcı için evet. Nakit imkânı olanlar, altın borcu bulunanlar veya kademeli alım planı yapanlar açısından geri çekilmeler fırsat olarak değerlendirilebilir.

5. Yıl sonu beklentisi ne yönde?
Genel beklenti yukarı yönlü. Dalgalı bir süreç yaşansa da yıl geneline bakıldığında altının ana trendinin yükseliş yönünde olduğu ve önceki düşüşlerin kalıcı olmayacağı öngörülüyor.

