İslam Memiş tarih verdi: Altın borcu olanlar bu seviyelere dikkat etmeli
Finans analisti İslam Memiş, YouTube üzerinden 21 Mart Cumartesi günü yayımladığı değerlendirmede piyasalardaki sert hareketlerin arka planını detaylı şekilde ele aldı. Son dönemde özellikle gram altın fiyatında yaşanan geri çekilme, yatırımcıların kafasında "alım fırsatı mı, yoksa riskli bir süreç mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Memiş'e göre içinde bulunulan dönem, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda psikolojik açıdan da kritik bir süreç. Finansal okuryazarlığın ve yatırım psikolojisinin belirleyici hale geldiğini vurgulayan analist, 2026 yılı için yaptığı "yüksek oynaklık" uyarısını yineledi.
"MANİPÜLASYON YILI" UYARISI: DALGALANMALAR SÜRECEK
Piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışların tesadüf olmadığını belirten Memiş, 2026 yılını açık şekilde "manipülasyon yılı" olarak tanımlıyor. Bu süreçte hemen her yatırım aracında sert fiyat hareketlerinin görülebileceğini ifade eden analist, yatırımcılara kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı.
Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemlerin riskine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların uzun vadeli stratejiye odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı içeriklere karşı da uyarıda bulunarak, kendi ağzından çıkmayan yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN PERDE ARKASI
Altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin tek bir nedene bağlı olmadığına dikkat çekiliyor. Birden fazla faktörün aynı anda devreye girmesi, piyasada satış baskısını artırdı.
ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE:
- Küresel savaş etkisi: Doların güçlenmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi
- Hürmüz Boğazı gelişmesi: Petrol ve doğalgaz arzında aksama
- Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı: Altın ve gümüş satışlarının artması
- ETF ve kaldıraçlı işlemler: Teminat tamamlama çağrılarıyla zorunlu satışlar
- Merkez bankaları politikası: Faiz indirimi beklentisinin ortadan kalkması
Bu gelişmelerin birleşimiyle ons altın gerilerken, gram altın fiyatı da bundan doğrudan etkilendi. Haftayı yaklaşık 6.980 TL seviyesinde kapatan gram altın, psikolojik eşik olan 7.000 TL'nin altına sarkma ihtimaliyle dikkat çekti.
PANİK SATIŞI MI, ALIM FIRSATI MI?
Fiyatlardaki geri çekilme yatırımcı cephesinde tedirginlik yaratırken, Memiş bu süreci farklı okuyor. Ona göre kısa vadeli düşüşler, uzun vadeli trendi değiştirmiş değil.