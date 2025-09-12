İslam Memiş gram altın için tarih verdi: 5.000 TL aşıldı sırada o rakam var
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından finansal piyasalarda hareketlilik sürüyor. Karar sonrası gözler enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş hem faiz kararının piyasalara etkilerini değerlendirdi hem de altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.09.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:47