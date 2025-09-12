İslam Memiş gram altın için tarih verdi: 5.000 TL aşıldı sırada o rakam var

İslam Memiş, TCMB'nin 250 baz puanlık indiriminin piyasalar tarafından zaten beklenen bir adım olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Merkez Bankası piyasa dostu bir faiz indirimi yaptı. Karar beklentiler doğrultusundaydı, bu nedenle piyasalar üzerinde ekstra bir şok etkisi yaratmadı. Bundan sonraki süreçte artık kredi faiz oranlarına ve mevduat faizlerindeki gelişmelere odaklanacağız."