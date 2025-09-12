Viral Galeri Viral Liste İslam Memiş gram altın için tarih verdi: 5.000 TL aşıldı sırada o rakam var

İslam Memiş gram altın için tarih verdi: 5.000 TL aşıldı sırada o rakam var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından finansal piyasalarda hareketlilik sürüyor. Karar sonrası gözler enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş hem faiz kararının piyasalara etkilerini değerlendirdi hem de altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:47
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı, piyasaların nabzını yeniden hızlandırdı. Ekonomi çevrelerinde merak edilen en önemli başlıklardan biri ise altın fiyatlarının yönü oldu.

Son haftalarda jeopolitik risklerin de etkisiyle tarihi zirvelere tırmanan altın, 5.000 TL sınırını zorlarken yatırımcı "Şimdi almalı mı, satmalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş "Altında yeni rekorların önü açıldı ancak kâr satışları fırsat olabilir" diyerek kritik uyarılarda bulundu.

TCMB'nin faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi?

Geçtiğimiz hafta hem TCMB hem de Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı. Öte yandan ABD'den gelen enflasyon verileri de piyasaların seyrinde belirleyici oldu.

İslam Memiş, TCMB'nin 250 baz puanlık indiriminin piyasalar tarafından zaten beklenen bir adım olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Merkez Bankası piyasa dostu bir faiz indirimi yaptı. Karar beklentiler doğrultusundaydı, bu nedenle piyasalar üzerinde ekstra bir şok etkisi yaratmadı. Bundan sonraki süreçte artık kredi faiz oranlarına ve mevduat faizlerindeki gelişmelere odaklanacağız."

Memiş'e göre, faiz indirimleri bankacılık sektöründe kredi maliyetlerini aşağı çekerken, mevduat faizlerinde de düşüş süreci başlayabilir. Bu durum, hem tüketici hem de reel sektör açısından finansmana erişimi kolaylaştırabilir.

