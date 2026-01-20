İŞKUR Gençlik Programı’nda destek arttı: Aylık ödeme 19 bin 250 TL

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 09:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere sağlanan maddi desteğin artırıldığını açıkladı. Buna göre programda uygulanan günlük cep harçlığı 1083 liradan 1375 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme ile programa ayda 14 gün katılan gençler, toplamda 19 bin 250 lira destek alabilecek.

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Açıklamasında gençlerin istihdama katılımını teşvik etmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın bu kapsamda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

"DESTEĞİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ" Gençlere verilen katkının artırıldığını ifade eden Işıkhan, günlük cep harçlığında yapılan artışla birlikte programdan yararlanan gençlerin daha güçlü şekilde destekleneceğini belirtti.

Programa düzenli katılım sağlayan gençlerin aylık bazda 19 bin 250 lira gelir elde edebileceğini kaydetti.

GENÇLERE GÜÇLÜ MESAJ Bakan Işıkhan açıklamasında, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, üreten ve çalışan gençlere duyulan güvenin altını çizdi. Hayalleri olan gençlerin desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.