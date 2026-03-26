İrem Helvacıoğlu'ndan abla-kardeş pozu: Görenler ikiz sandı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 15:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sen Anlat Karadeniz ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, şu sıralar annelik kimliğiyle öne çıkıyor. Güzel oyuncu, son olarak ablası Merve Helvacıoğlu'nun doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İki kardeşin benzerliği sosyal medyada dikkat çekti.

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şöhreti yakalayan İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğu yaşıyor.

28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine giren ve 15 Ekim 2025 tarihinde kızı Sora'yı kucağına alan güzel oyuncu, bu kez ablası Merve Helvacıoğlu'nun doğum gününü kutladığı samimi pozuyla gündeme geldi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM SORA'NIN TEYZESİ" Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Benim küçük papatyam teyzeliğinin ilk doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdun prensesim. Her zaman yanımda olamasa da o hep yanımda... Seni çok seviyorum Sora'nın teyzesi."

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcılarının en çok dikkatini çeken detay iki kardeşin birbirine olan benzerliği oldu.

Takipçileri fotoğrafın altına: "Tıpkısının aynısı!" "Gülüşleri bile aynı." "Maşallah, bağınız hiç kopmasın."

İREM HELVACIOĞLU HAKKINDA 🔍İrem Helvacıoğlu'nun ablası kim? Ünlü oyuncunun, kendisine ikizi kadar benzeyen ablasının adı Merve Helvacıoğlu'dur. Sosyal medyada paylaşılan samimi pozları dışında, Merve Helvacıoğlu hakkında çok fazla detaylı bilgi bulunmamaktadır. 🔍İrem Helvacıoğlu ne zaman evlendi, eşi kim? İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024 tarihinde iş insanı Ural Kaspar ile hayatını birleştirmiştir. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmiştir. 🔍İrem Helvacıoğlu'nun çocuğu var mı, adı ne? Evet, ünlü oyuncu anne olma heyecanını yaşamıştır. 15 Ekim 2025 tarihinde bir kız bebek dünyaya getiren Helvacıoğlu, kızına "Sora" ismini vermiştir.