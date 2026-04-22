İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ''

''Müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorum ve paylaşımlar tarafımızca yakından takip edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır. Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki içerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir. Bu kapsamda, ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler tarafımızca yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal etmekte olan Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden, iftira ve hakaret içerikli tüm sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.