İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım
İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile boşanmasının ardından aldığı soyadı kararı ve imalı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Meslektaşlarının övgüler yağdırdığı Helvacıoğlu, uzun bir aranın ardından setten yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Magazin gündemi, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar cephesinden gelen boşanma haberiyle sarsıldı. 2024 sonbaharında sürpriz bir kararla evlenen çift, 2025 yılında dünyaya gelen kızları Sora'nın ardından kısa sürede evliliklerinde kriz yaşamaya başlamıştı. İddialar bir süredir gündemdeyken, ikilinin 17 Nisan'da tek celsede anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.
"SOYADI" KARARINA İLK DESTEK IŞIN KARACA'DAN
Bu karar, kısa sürede sosyal medyada "soyadı resti" olarak yorumlandı ve özellikle kadın kullanıcılar başta olmak üzere geniş bir kesimden destek gördü. Ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Işın Karaca, Helvacıoğlu'na sosyal medya üzerinden "Biz kadınlar aslanlar gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla" diyerek destek verdi.
İREM'DEN İMALI PAYLAŞIM
Boşanmanın ardından adeta küllerinden doğan Helvacıoğlu, sosyal medya hamleleriyle konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Kaspar" soyadını kaldırıp eski eşini takipten çıktı. Paylaştığı imalı video ise dikkat çekti. "Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme. Çünkü sen simli yapıştırıcısın!" sözlerinin yer aldığı paylaşım, sosyal medyada Ural Kaspar'a gönderme olarak yorumlandı.
"SET GÜNÜ" DEYİP PAYLAŞTI
Bunun üzerine ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra setten yaptığı paylaşımla hayranlarını meraklandırdı.
Öte yandan Ural Kaspar cephesinden de açıklama geldi.Kaspar'ın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, boşanmanın karşılıklı anlaşmayla ve hukuka uygun şekilde tamamlandığı belirtilirken, sosyal medyada yer alan bazı iddiaların "gerçek dışı ve yanıltıcı" olduğu vurgulandı.