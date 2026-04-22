İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım

İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile boşanmasının ardından aldığı soyadı kararı ve imalı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Meslektaşlarının övgüler yağdırdığı Helvacıoğlu, uzun bir aranın ardından setten yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım 1

Magazin gündemi, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar cephesinden gelen boşanma haberiyle sarsıldı. 2024 sonbaharında sürpriz bir kararla evlenen çift, 2025 yılında dünyaya gelen kızları Sora'nın ardından kısa sürede evliliklerinde kriz yaşamaya başlamıştı. İddialar bir süredir gündemdeyken, ikilinin 17 Nisan'da tek celsede anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.

İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım 2

"SOYADI" KARARINA İLK DESTEK IŞIN KARACA'DAN

Bu karar, kısa sürede sosyal medyada "soyadı resti" olarak yorumlandı ve özellikle kadın kullanıcılar başta olmak üzere geniş bir kesimden destek gördü. Ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Işın Karaca, Helvacıoğlu'na sosyal medya üzerinden "Biz kadınlar aslanlar gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla" diyerek destek verdi.

İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım 3

İREM'DEN İMALI PAYLAŞIM

Boşanmanın ardından adeta küllerinden doğan Helvacıoğlu, sosyal medya hamleleriyle konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Kaspar" soyadını kaldırıp eski eşini takipten çıktı. Paylaştığı imalı video ise dikkat çekti. "Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme. Çünkü sen simli yapıştırıcısın!" sözlerinin yer aldığı paylaşım, sosyal medyada Ural Kaspar'a gönderme olarak yorumlandı.

İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım 4

"SET GÜNÜ" DEYİP PAYLAŞTI

Bunun üzerine ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra setten yaptığı paylaşımla hayranlarını meraklandırdı.

İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım 5

Öte yandan Ural Kaspar cephesinden de açıklama geldi.Kaspar'ın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, boşanmanın karşılıklı anlaşmayla ve hukuka uygun şekilde tamamlandığı belirtilirken, sosyal medyada yer alan bazı iddiaların "gerçek dışı ve yanıltıcı" olduğu vurgulandı.

İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım 6

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ''

''Müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorum ve paylaşımlar tarafımızca yakından takip edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır. Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki içerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir. Bu kapsamda, ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler tarafımızca yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal etmekte olan Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden, iftira ve hakaret içerikli tüm sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İrem Helvacıoğlu setlere döndü! Soyadı kararı sonrası ilk adım 7

Ayrıca müvekkilimiz Sn. Ural KASPAR'ın kişilik haklarının ihlali sebebiyle her türlü dava hakkımızı saklı tutmaktayız. Bununla birlikte hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla ilgili platformlar ve yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular da ivedilikle yapılacaktır. Hiçbir kişinin veya hesabın anonimlik perdesi arkasına saklanarak hukuka aykırı fiillerde bulunamayacağını özellikle hatırlatmak isteriz. Kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş içerik ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz''

