İplik fabrikasından Yeşilçam’ın zirvesine: Resimdeki ünlü şimdi 84 yaşında

Bugün Türk sinemasının "yaşayan efsanesi" olarak kabul edilen Şener Şen'in hayatı, aslında canlandırdığı karakterler kadar renkli ve zorluklarla dolu. 26 Aralık 1941'de Adana'da doğan usta sanatçı, sanatçı bir aileden gelmesine rağmen (babası usta oyuncu Ali Şen) hayata oldukça zor şartlarda atıldı.

Lise döneminde eğitim hayatında yaşadığı aksaklıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Şen, geçimini sağlamak için bir iplik fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Ancak okuma azmi ağır bastı ve liseyi dışarıdan bitirdi. O dönemdeki öğretmen ihtiyacı sayesinde, 1964-1966 yılları arasında Muş'un uzak bir köyünde öğretmenlik yaptı. Kar kış demeden, zorlu Anadolu şartlarında çocuklara ışık olmaya çalışırken, bir yandan da kendi geleceğini şekillendiriyordu.

Figüranlıktan Başrole Sanat hayatına İstanbul Şehir Tiyatroları'nda adım atan Şener Şen, maddi imkansızlıklar nedeniyle sinemaya geçiş yaptı. Fakat bu geçiş sanıldığı kadar görkemli olmadı. Yaklaşık beş yıl boyunca setlerde figüranlık yaptı; yeri geldi sadece dans etti, yeri geldi başrol oyuncularından dayak yiyen karakterleri canlandırdı.

BİR EFSANENİN DOĞUŞU

Badi Ekrem ve Arzu Film Efsanesi 1975 yılı, Şen'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ertem Eğilmez'in kült eseri Hababam Sınıfı'ndaki "Badi Ekrem" karakteriyle milyonların sevgisini kazandı. Kemal Sunal ile kurduğu muazzam ortaklık; Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı ve Kibar Feyzo gibi Yeşilçam'ın en parlak yapıtlarını ortaya çıkardı. Bu dönemde genellikle "kurnaz, üçkağıtçı ama sempatik" yardımcı karakterlerle hafızalara kazındı.

'NAMUSLU' FİLMİYLE İLK BAŞROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve İlyas Salman'la birlikte yaptığı filmlerde oynadığı uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı tiplemeleri canlandırmış olan Şen bu kez halkın istediğini yapmamayı seçti.

Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez başrole çıktı.

Namuslu filmiyle üçkağıtçı, sahtekar karakterleri canlandırmaktan sıyrılan Şener Şen artık iyi, insanları kandırmayan, saf, temiz yürekli karakterleri canlandırmaya başladı.