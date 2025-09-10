iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max kadar, Türkiye ön sipariş ne zaman? İşte iPhone 17 özellikleri!

iPhone 17 Özellikleri Neler?

Apple, bu yıl standart iPhone modelinde önemli bir yeniliğe imza attı. iPhone 17, artık 120Hz ProMotion ekran ve Her Zaman Açık Ekran özelliğini destekliyor. Bu özellik daha önce yalnızca Pro modellerde yer alıyordu. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 6.3 inç LTPO OLED panel, 120Hz ProMotion

İşlemci: Yeni Nesil A19 Bionic, 3nm üretim süreci

RAM: 8GB

Ön Kamera: Apple, selfie kamerasında uzun yılların ardından ilk kez büyük bir değişikliğe gitti. 24MP çözünürlük sunan ön kamera, düşük ışık performansında önemli gelişme sağlıyor

Arka Kamera: Arka kamerada 48MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açı yer alıyor. Piksel birleştirme teknoloji sayesinde gece çekimlerinde daha parlak ve detaylı kareler elde etmem mümkün.

Tasarım: iPhone 17, alüminyum çerçevesiyle önceki neslin tasarım çizgilerini koruyor ancak ekran boyutu 6.1 inçten 6.3 inçe yükseltildi. Metalens teknolojisi sayesinde Face ID sensörünün boyutu küçültüldü. Dinamik Ada ise daha küçük hale getirildi. Bu değişiklik, cihazın gövde boyutunu büyütmeden daha geniş bir ekran sunuyor.

Performans ve pil gücü: Yeni A19 işlemci yüksek performansın yanı sıra enerji verimliliği ile de öne çıkıyor. 120Hz ekranın pil tüketimini dengeleyen yonga, oyun ve çoklu görevlerde hız konusunda önemli bir atılım sağlıyor. Pil kapasitesinin artması ve 35W hızlı şarj desteğinin gelmesiyle de daha kısa sürede tam dolum mümkün oluyor.