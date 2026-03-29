Google, çeviri teknolojilerinde önemli bir adım daha atarak gerçek zamanlı kulaklık çevirisi özelliğini iOS kullanıcılarına sundu. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone sahipleri, kablosuz kulaklıkları aracılığıyla 70'ten fazla dili anlık olarak çevirebilecek.

Dikkat çeken noktalardan biri ise sistemin belirli bir donanıma bağlı olmaması. Google, özelliğin tüm kablosuz kulaklık modelleriyle uyumlu çalıştığını özellikle vurguluyor.

Google Translate uygulamasının en güncel sürümüyle gelen özellik, konuşmaları eş zamanlı olarak algılayıp çevirisini doğrudan kulaklık üzerinden iletebiliyor. Kullanıcılar, Bluetooth kulaklıklarını iPhone'a bağladıktan sonra uygulama üzerinden canlı çeviri modunu başlatarak bu deneyimi kolayca kullanabiliyor.

Yeni özellik yalnızca iOS platformuna gelmekle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkede de kullanıma açıldı. Böylece Google, daha önce sınırlı erişime sahip olan bu deneyimi küresel ölçekte yaygınlaştırmış oldu.

Google'ın bu hamlesi, daha önce yalnızca belirli cihazlarla (örneğin özel kulaklık modelleriyle) kullanılabilen canlı çeviri deneyimini genişlemesi açısından önemli görülüyor. Yeni yaklaşım, teknolojiyi daha erişilebilir hale getirirken kullanıcıların ek bir donanıma ihtiyaç duymadan bu hizmetten faydalanabilmesini sağlıyor.

ARAMA DENEYİMİ DE DÖNÜŞÜYOR

Şirketin yenilikleri yalnızca çeviriyle sınırlı değil. Google, "Search Live" adını verdiği yeni yapay zeka destekli arama deneyimini de 200'den fazla ülke ve bölgede kullanıma sundu. Bu sistem, kullanıcıların yalnızca yazı yazarak değil; sesli komutlar ve kamera aracılığıyla da arama yapabilmesine imkan tanıyor.

Kullanıcılar bir nesneyi kameraya göstererek hakkında soru sorabiliyor; sistem ise hem sesli yanıt veriyor hem de ilgili web sonuçlarını sunuyor.