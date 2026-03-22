iOS 26.4 yayında: iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran 9 yeni özellik

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.4 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm; klavye doğruluğundan çevrimdışı müzik tanımaya, Safari'de sekme aramadan performans ve pil optimizasyonuna kadar günlük kullanımı doğrudan etkileyen yenilikler sunuyor. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda şekillenen bu güncelleme, hem pratik kullanım kolaylıkları hem de sistem genelinde hissedilen iyileştirmelerle dikkat çekiyor.

Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği iOS 26.4 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürüm, yalnızca küçük düzeltmelerle sınırlı kalmayıp, günlük kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkileyen bir dizi yenilik ve iyileştirme içeriyor. Özellikle yazım deneyimi, müzik keşfi ve sistem performansı tarafındaki değişiklikler öne çıkıyor.

YAZIM DENEYİMİ DAHA AKICI HALE GELDİ

Güncellemeyle birlikte klavye performansında gözle görülür bir iyileştirme yapıldı. Hızlı yazım sırasında oluşan hataların azaltılması ve dokunuşlara verilen tepkilerin daha isabetli hale getirilmesi, özellikle yoğun mesajlaşan ve mobilde çalışan kullanıcılar için önemli bir fark yaratıyor. Daha stabil çalışan klavye, günlük iletişimi kesintisiz hale getiriyor.

İNTERNET OLMADAN ŞARKI TANIMA DÖNEMİ

iOS 26.4 ile birlikte dikkat çeken yeniliklerden biri de Shazam entegrasyonunda yapılan değişiklik oldu. Artık kullanıcılar, internet bağlantısı olmasa bile duydukları şarkıları tanımlayabiliyor. Sistem, sesi cihazda geçici olarak saklıyor ve bağlantı sağlandığında eşleştirme işlemini tamamlıyor. Bu özellik, özellikle kapsama alanı dışında kalan kullanıcılar için büyük kolaylık sunuyor.

HESAP YÖNETİMİ TEK EKRANDA TOPLANDI

Apple, farklı uygulamalara dağılmış hesap ayarlarını daha sade bir yapıda birleştirdi. App Store, Müzik ve Podcast gibi servislerde hesap yönetimi artık daha tutarlı bir arayüz üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca uygulamaya özel ayarlara doğrudan erişim sağlayan yeni kısayollar, kullanıcıların zaman kaybını önemli ölçüde azaltıyor.

SAFARİ'DE SEKMELER ARASINDA KAYBOLMAYA SON

Yoğun sekme kullanımıyla bilinen Safari'de, yeni "sekmelerde arama" özelliği devreye alındı. Kullanıcılar artık açık sekmeler arasında anahtar kelimeyle arama yaparak istedikleri sayfaya hızlıca ulaşabiliyor. Bu yenilik, özellikle araştırma yapan veya çoklu işlem yürüten kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

ALTYAZI AYARLARI ARTIK DAHA ERİŞİLEBİLİR

Video izleme deneyimini doğrudan etkileyen altyazı ayarları da güncellendi. Yazı boyutu, renk ve arka plan gibi seçenekler artık oynatma ekranı üzerinden kolayca değiştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, ayarlar menüsüne girmeden hızlıca kişisel tercihlerine göre düzenleme yapabiliyor.

"ACİL" HATIRLATICILAR İLE ÖNCELİK BELİRLEME KOLAYLAŞTI

Hatırlatıcılar uygulamasına eklenen yeni "Acil" klasörü, önemli görevlerin öne çıkarılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, belirledikleri görevleri hızlıca işaretleyerek öncelik sırasını netleştirebiliyor. Bu özellik, özellikle yoğun tempoda çalışanlar için iş takibini daha verimli hale getiriyor.

MÜZİK UYGULAMASI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Apple Music tarafında yapılan değişiklikler hem görsel hem de işlevsel yenilikler içeriyor. Tam ekran albüm ve çalma listesi görünümü, daha etkileyici bir deneyim sunarken; sadeleştirilen arayüz, içerikler arasında gezinmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, kütüphanelerini daha düzenli ve hızlı bir şekilde yönetebiliyor.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KONFOR ÖN PLANDA

Yeni "parlak efektleri azalt" seçeneği, özellikle ışığa duyarlı kullanıcılar için geliştirildi. Ekrandaki yoğun parlama ve ani ışık değişimleri minimize edilerek daha konforlu bir kullanım sağlanıyor. Apple'ın erişilebilirlik konusundaki yaklaşımı bu güncellemeyle bir kez daha kendini gösteriyor.

PERFORMANS VE PİL TARAFINDA DENGE KORUNDU

Sistem genelinde yapılan optimizasyonlar, iPhone'un daha akıcı çalışmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda pil tüketiminde yapılan iyileştirmeler sayesinde cihazların kullanım süresi uzatılmış durumda. Bu da özellikle gün boyu aktif kullanımda olan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

İOS 27 ÖNCESİ GÜÇLÜ BİR ARA GÜNCELLEME

iOS 26.4, yalnızca ara bir güncelleme olmanın ötesine geçerek, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen yenilikler sunuyor. Apple'ın geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı bu dokunuşlar, iOS 27 öncesinde beklentileri yükselten bir adım olarak değerlendiriliyor.

