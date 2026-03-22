iOS 26.4 yayında: iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran 9 yeni özellik
Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.4 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm; klavye doğruluğundan çevrimdışı müzik tanımaya, Safari'de sekme aramadan performans ve pil optimizasyonuna kadar günlük kullanımı doğrudan etkileyen yenilikler sunuyor. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda şekillenen bu güncelleme, hem pratik kullanım kolaylıkları hem de sistem genelinde hissedilen iyileştirmelerle dikkat çekiyor.
YAZIM DENEYİMİ DAHA AKICI HALE GELDİ
Güncellemeyle birlikte klavye performansında gözle görülür bir iyileştirme yapıldı. Hızlı yazım sırasında oluşan hataların azaltılması ve dokunuşlara verilen tepkilerin daha isabetli hale getirilmesi, özellikle yoğun mesajlaşan ve mobilde çalışan kullanıcılar için önemli bir fark yaratıyor. Daha stabil çalışan klavye, günlük iletişimi kesintisiz hale getiriyor.
İNTERNET OLMADAN ŞARKI TANIMA DÖNEMİ
iOS 26.4 ile birlikte dikkat çeken yeniliklerden biri de Shazam entegrasyonunda yapılan değişiklik oldu. Artık kullanıcılar, internet bağlantısı olmasa bile duydukları şarkıları tanımlayabiliyor. Sistem, sesi cihazda geçici olarak saklıyor ve bağlantı sağlandığında eşleştirme işlemini tamamlıyor. Bu özellik, özellikle kapsama alanı dışında kalan kullanıcılar için büyük kolaylık sunuyor.
HESAP YÖNETİMİ TEK EKRANDA TOPLANDI
Apple, farklı uygulamalara dağılmış hesap ayarlarını daha sade bir yapıda birleştirdi. App Store, Müzik ve Podcast gibi servislerde hesap yönetimi artık daha tutarlı bir arayüz üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca uygulamaya özel ayarlara doğrudan erişim sağlayan yeni kısayollar, kullanıcıların zaman kaybını önemli ölçüde azaltıyor.
SAFARİ'DE SEKMELER ARASINDA KAYBOLMAYA SON
Yoğun sekme kullanımıyla bilinen Safari'de, yeni "sekmelerde arama" özelliği devreye alındı. Kullanıcılar artık açık sekmeler arasında anahtar kelimeyle arama yaparak istedikleri sayfaya hızlıca ulaşabiliyor. Bu yenilik, özellikle araştırma yapan veya çoklu işlem yürüten kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.