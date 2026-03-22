Video izleme deneyimini doğrudan etkileyen altyazı ayarları da güncellendi. Yazı boyutu, renk ve arka plan gibi seçenekler artık oynatma ekranı üzerinden kolayca değiştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, ayarlar menüsüne girmeden hızlıca kişisel tercihlerine göre düzenleme yapabiliyor.

Hatırlatıcılar uygulamasına eklenen yeni "Acil" klasörü, önemli görevlerin öne çıkarılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, belirledikleri görevleri hızlıca işaretleyerek öncelik sırasını netleştirebiliyor. Bu özellik, özellikle yoğun tempoda çalışanlar için iş takibini daha verimli hale getiriyor.

MÜZİK UYGULAMASI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Apple Music tarafında yapılan değişiklikler hem görsel hem de işlevsel yenilikler içeriyor. Tam ekran albüm ve çalma listesi görünümü, daha etkileyici bir deneyim sunarken; sadeleştirilen arayüz, içerikler arasında gezinmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, kütüphanelerini daha düzenli ve hızlı bir şekilde yönetebiliyor.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KONFOR ÖN PLANDA

Yeni "parlak efektleri azalt" seçeneği, özellikle ışığa duyarlı kullanıcılar için geliştirildi. Ekrandaki yoğun parlama ve ani ışık değişimleri minimize edilerek daha konforlu bir kullanım sağlanıyor. Apple'ın erişilebilirlik konusundaki yaklaşımı bu güncellemeyle bir kez daha kendini gösteriyor.