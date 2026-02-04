CANLI YAYIN
İOKBS uygulama kılavuzu 2026: MEB bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı. Sınav 26 Nisan 2026'da yapılacak. Başvurular 9 Şubat-11 Mart tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 1 Haziran'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu erişime açıldı. Kılavuzla birlikte sınavın uygulanacağı sınıf seviyeleri, başvuru yöntemleri, sınav süresi ve sonuç takvimi resmiyet kazandı. Bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kılavuza göre; resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarında okuyan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavına başvurabilecek.

ÖZEL EĞİTİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN TEDBİR ALINACAK

Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetlerine ayrıntılı şekilde yer verildi. Bu öğrenciler için gerekli düzenlemeler sınav öncesinde planlanacak.

İOKBS BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BAŞVURULARI NEREDEN ALINACAK?

Bursluluk sınavı başvuruları 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Yurt içindeki öğrenciler başvurularını "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler çevrim içi başvuru yapacak. KKTC vatandaşı öğrenciler ise başvurularını eğitim ataşelikleri veya müşavirlikleri aracılığıyla gerçekleştirecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce MEB'in resmi internet sitesi üzerinden temin edilecek. Sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

4 SEÇENEKLİ 80 SORU SORULACAK

Tüm sınıf seviyelerinde sınavda dört seçenekli 80 soru sorulacak. Öğrencilere 100 dakika süre verilecek. Sınav soruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanım ve öğrenme çıktıları esas alınarak hazırlanacak.

SONUÇLAR VE İTİRAZ SÜRECİ

Bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde MEB'in internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sorulara, cevap anahtarlarına veya sonuçlara yönelik itirazlar, yayımlanma tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün e-İtiraz sistemi üzerinden yapılabilecek.

