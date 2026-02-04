İOKBS uygulama kılavuzu 2026: MEB bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu

2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı. Sınav 26 Nisan 2026'da yapılacak. Başvurular 9 Şubat-11 Mart tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 1 Haziran'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu erişime açıldı. Kılavuzla birlikte sınavın uygulanacağı sınıf seviyeleri, başvuru yöntemleri, sınav süresi ve sonuç takvimi resmiyet kazandı. Bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK? Kılavuza göre; resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarında okuyan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavına başvurabilecek.

ÖZEL EĞİTİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN TEDBİR ALINACAK Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetlerine ayrıntılı şekilde yer verildi. Bu öğrenciler için gerekli düzenlemeler sınav öncesinde planlanacak. İOKBS BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BAŞVURULARI NEREDEN ALINACAK? Bursluluk sınavı başvuruları 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Yurt içindeki öğrenciler başvurularını "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler çevrim içi başvuru yapacak. KKTC vatandaşı öğrenciler ise başvurularını eğitim ataşelikleri veya müşavirlikleri aracılığıyla gerçekleştirecek.