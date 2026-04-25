CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İnternetten çok daha yaşlı! “@” işaretinin Orta Çağ’a uzanan hikayesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Günlük hayatın vazgeçilmez simgelerinden "@" işareti, sanıldığı gibi internet çağında doğmadı. Kökleri Orta Çağ'a uzanan bu sembol, ticari kayıtların ve Latin kısaltmaların içinden çıkarak daktilolara yerleşti, ardından bir e-posta tercihiyle yeniden doğdu.

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, sosyal medya paylaşımlarından iş yazışmalarına kadar her gün sayısız kez kullandığımız "@" işareti, modern teknolojinin bir ürünü değil. Aksine, bu küçük sembolün geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanıyor. Bugün çoğu kişi onu internet ile tanıdı. Ancak "@", dijital çağdan çok önce ticaretin ve yazışmanın önemli bir parçasıydı.

LATİNCEDEN DOĞAN BİR KISALTMA MI?

"@" işaretinin kökenine dair farklı görüşler bulunuyor. En güçlü teorilerden biri, sembolün Latincedeki "ad" kelimesinden türediği yönünde.

  • "Ad", "-e doğru" veya "yanında" anlamına geliyor.
  • Katipler zamanla bu kelimeyi hızlı yazmak için harfleri birleştirdi.
  • "a" harfinin kuyruğu, "d" harfini saracak şekilde uzatıldı.

Bu kullanım, zamanla tek bir sembole dönüştü.

TARİHTEKİ İLK İZLER

Sembolün geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Araştırmalara göre:

Tarih Kullanım Alanı Detay
1345 El yazması "Amen" kelimesinin baş harfi olarak
1536 Ticari mektup İtalyan tüccarın yazışmasında açık kullanım
1500'ler Ticaret "Amphora" adlı ölçü birimini temsil etti

Bu veriler, "@" işaretinin sadece yazım kolaylığı değil, aynı zamanda ticari bir araç olduğunu gösteriyor.

MUHASEBECİLERİN GİZLİ DİLİ

19. yüzyıla gelindiğinde "@", daktilolarda standart bir tuş haline geldi. Özellikle muhasebeciler ve tüccarlar için vazgeçilmezdi.

En yaygın kullanım şekli şu şekildeydi:

  • "5 şişe yağ @ 20 altın"
  • Anlamı: "Tanesi 20 altından 5 şişe yağ"

Yani sembol, bugünkü anlamına yakın şekilde "birim fiyat" ifade ediyordu.

@ İŞARETİ YOK OLMAKTAN NASIL KURTULDU?

20. yüzyılın ortalarında "@" neredeyse unutuluyordu. Ancak 1971 yılında önemli bir kırılma yaşandı. Bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson, ilk e-posta sistemini geliştirirken kullanıcı adı ile bilgisayar adresini ayıracak bir işaret aradı.

Seçim kriterleri netti:

  • Yaygın kullanılmamalı
  • Karışıklık yaratmamalı
  • Teknik olarak uygun olmalı

Ve tercih "@" oldu. Tomlinson, yıllar sonra bu kararı şöyle özetledi: "Az kullanılan bir sembole ihtiyacım vardı."

DİJİTAL ÇAĞIN SİMGESİNE DÖNÜŞÜM

Bu seçim, yüzlerce yıllık bir sembolün kaderini değiştirdi. "@" işareti:

  • E-posta adreslerinin temel parçası oldu.
  • Sosyal medyada etiketleme aracı haline geldi.
  • Küresel iletişimin simgesi haline dönüştü.
Mobil uygulamalarımızı indirin