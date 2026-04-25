İnternetten çok daha yaşlı! “@” işaretinin Orta Çağ’a uzanan hikayesi
Günlük hayatın vazgeçilmez simgelerinden "@" işareti, sanıldığı gibi internet çağında doğmadı. Kökleri Orta Çağ'a uzanan bu sembol, ticari kayıtların ve Latin kısaltmaların içinden çıkarak daktilolara yerleşti, ardından bir e-posta tercihiyle yeniden doğdu.
Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, sosyal medya paylaşımlarından iş yazışmalarına kadar her gün sayısız kez kullandığımız "@" işareti, modern teknolojinin bir ürünü değil. Aksine, bu küçük sembolün geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanıyor. Bugün çoğu kişi onu internet ile tanıdı. Ancak "@", dijital çağdan çok önce ticaretin ve yazışmanın önemli bir parçasıydı.
LATİNCEDEN DOĞAN BİR KISALTMA MI?
"@" işaretinin kökenine dair farklı görüşler bulunuyor. En güçlü teorilerden biri, sembolün Latincedeki "ad" kelimesinden türediği yönünde.
- "Ad", "-e doğru" veya "yanında" anlamına geliyor.
- Katipler zamanla bu kelimeyi hızlı yazmak için harfleri birleştirdi.
- "a" harfinin kuyruğu, "d" harfini saracak şekilde uzatıldı.
Bu kullanım, zamanla tek bir sembole dönüştü.
TARİHTEKİ İLK İZLER
Sembolün geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Araştırmalara göre:
|Tarih
|Kullanım Alanı
|Detay
|1345
|El yazması
|"Amen" kelimesinin baş harfi olarak
|1536
|Ticari mektup
|İtalyan tüccarın yazışmasında açık kullanım
|1500'ler
|Ticaret
|"Amphora" adlı ölçü birimini temsil etti
Bu veriler, "@" işaretinin sadece yazım kolaylığı değil, aynı zamanda ticari bir araç olduğunu gösteriyor.
MUHASEBECİLERİN GİZLİ DİLİ
19. yüzyıla gelindiğinde "@", daktilolarda standart bir tuş haline geldi. Özellikle muhasebeciler ve tüccarlar için vazgeçilmezdi.
En yaygın kullanım şekli şu şekildeydi:
- "5 şişe yağ @ 20 altın"
- Anlamı: "Tanesi 20 altından 5 şişe yağ"
Yani sembol, bugünkü anlamına yakın şekilde "birim fiyat" ifade ediyordu.
@ İŞARETİ YOK OLMAKTAN NASIL KURTULDU?
20. yüzyılın ortalarında "@" neredeyse unutuluyordu. Ancak 1971 yılında önemli bir kırılma yaşandı. Bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson, ilk e-posta sistemini geliştirirken kullanıcı adı ile bilgisayar adresini ayıracak bir işaret aradı.
Seçim kriterleri netti:
- Yaygın kullanılmamalı
- Karışıklık yaratmamalı
- Teknik olarak uygun olmalı
Ve tercih "@" oldu. Tomlinson, yıllar sonra bu kararı şöyle özetledi: "Az kullanılan bir sembole ihtiyacım vardı."
DİJİTAL ÇAĞIN SİMGESİNE DÖNÜŞÜM
Bu seçim, yüzlerce yıllık bir sembolün kaderini değiştirdi. "@" işareti:
- E-posta adreslerinin temel parçası oldu.
- Sosyal medyada etiketleme aracı haline geldi.
- Küresel iletişimin simgesi haline dönüştü.