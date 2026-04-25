İnternetten çok daha yaşlı! “@” işaretinin Orta Çağ’a uzanan hikayesi

İnternetten çok daha yaşlı! “@” işaretinin Orta Çağ’a uzanan hikayesi

Günlük hayatın vazgeçilmez simgelerinden "@" işareti, sanıldığı gibi internet çağında doğmadı. Kökleri Orta Çağ'a uzanan bu sembol, ticari kayıtların ve Latin kısaltmaların içinden çıkarak daktilolara yerleşti, ardından bir e-posta tercihiyle yeniden doğdu.

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, sosyal medya paylaşımlarından iş yazışmalarına kadar her gün sayısız kez kullandığımız "@" işareti, modern teknolojinin bir ürünü değil. Aksine, bu küçük sembolün geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanıyor. Bugün çoğu kişi onu internet ile tanıdı. Ancak "@", dijital çağdan çok önce ticaretin ve yazışmanın önemli bir parçasıydı.

LATİNCEDEN DOĞAN BİR KISALTMA MI? "@" işaretinin kökenine dair farklı görüşler bulunuyor. En güçlü teorilerden biri, sembolün Latincedeki "ad" kelimesinden türediği yönünde. "Ad", "-e doğru" veya "yanında" anlamına geliyor.

Katipler zamanla bu kelimeyi hızlı yazmak için harfleri birleştirdi.

"a" harfinin kuyruğu, "d" harfini saracak şekilde uzatıldı. Bu kullanım, zamanla tek bir sembole dönüştü.

TARİHTEKİ İLK İZLER Sembolün geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Araştırmalara göre: Tarih Kullanım Alanı Detay 1345 El yazması "Amen" kelimesinin baş harfi olarak 1536 Ticari mektup İtalyan tüccarın yazışmasında açık kullanım 1500'ler Ticaret "Amphora" adlı ölçü birimini temsil etti Bu veriler, "@" işaretinin sadece yazım kolaylığı değil, aynı zamanda ticari bir araç olduğunu gösteriyor.

MUHASEBECİLERİN GİZLİ DİLİ 19. yüzyıla gelindiğinde "@", daktilolarda standart bir tuş haline geldi. Özellikle muhasebeciler ve tüccarlar için vazgeçilmezdi. En yaygın kullanım şekli şu şekildeydi: "5 şişe yağ @ 20 altın"

Anlamı: "Tanesi 20 altından 5 şişe yağ" Yani sembol, bugünkü anlamına yakın şekilde "birim fiyat" ifade ediyordu.

@ İŞARETİ YOK OLMAKTAN NASIL KURTULDU? 20. yüzyılın ortalarında "@" neredeyse unutuluyordu. Ancak 1971 yılında önemli bir kırılma yaşandı. Bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson, ilk e-posta sistemini geliştirirken kullanıcı adı ile bilgisayar adresini ayıracak bir işaret aradı. Seçim kriterleri netti: Yaygın kullanılmamalı

Karışıklık yaratmamalı

Teknik olarak uygun olmalı Ve tercih "@" oldu. Tomlinson, yıllar sonra bu kararı şöyle özetledi: "Az kullanılan bir sembole ihtiyacım vardı."

DİJİTAL ÇAĞIN SİMGESİNE DÖNÜŞÜM Bu seçim, yüzlerce yıllık bir sembolün kaderini değiştirdi. "@" işareti: E-posta adreslerinin temel parçası oldu.

Sosyal medyada etiketleme aracı haline geldi.

Küresel iletişimin simgesi haline dönüştü.