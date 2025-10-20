İnternette neden sorun yaşanıyor? Google, Snapchat, Fortnite, Zoom, Canva, Fortnite çöktü mü, erişilemiyor mu?
Dünya genelinde kullanıcılar internete erişimde sıkıntı yaşamaya başladı. Özellikle Canva, bazı e-ticaret platformları ve Snapchat'e giriş yapılamadığı bildirildi. Erişim sağlanabilen sitelerde ise ciddi yavaşlamalar dikkat çekiyor. Küresel internet kesintilerini anlık olarak izleyen DownDetector verilerine göre, birçok popüler platformda eş zamanlı erişim sorunları yaşanıyor. Peki gerçekten internet mi çöktü, yoksa sorun dev hizmet sağlayıcılardan mı kaynaklanıyor?
