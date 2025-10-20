İnternette neden sorun yaşanıyor? Google, Snapchat, Fortnite, Zoom, Canva, Fortnite çöktü mü, erişilemiyor mu?

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI: "İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?"

Kesintiler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter (X) ve TikTok'ta kullanıcılar, #AWSdown ve #Snapchat etiketleri altında yaşadıkları erişim sorunlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, internette genel bir çökme yaşandığını öne sürerken, uzmanlar sorunun kaynağının büyük ihtimalle AWS altyapısındaki teknik aksaklıklar olduğunu ifade ediyor.

AWS yetkilileri, altyapı kaynaklı problemi doğruladı ve "ekiplerin çözüm için aktif şekilde çalıştığını" açıkladı. Şirketin durum sayfasında, sorunun tespit edildiği ve kademeli olarak giderilmeye başlandığı bilgisi paylaşıldı.