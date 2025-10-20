Viral Galeri Viral Liste İnternette neden sorun yaşanıyor? Google, Snapchat, Fortnite, Zoom, Canva, Fortnite çöktü mü, erişilemiyor mu?

Dünya genelinde kullanıcılar internete erişimde sıkıntı yaşamaya başladı. Özellikle Canva, bazı e-ticaret platformları ve Snapchat'e giriş yapılamadığı bildirildi. Erişim sağlanabilen sitelerde ise ciddi yavaşlamalar dikkat çekiyor. Küresel internet kesintilerini anlık olarak izleyen DownDetector verilerine göre, birçok popüler platformda eş zamanlı erişim sorunları yaşanıyor. Peki gerçekten internet mi çöktü, yoksa sorun dev hizmet sağlayıcılardan mı kaynaklanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 11:46
Kullanıcılar dünya genelinde bazı internet sitelerine ve sosyal medya uygulamalarına erişmekte zorluk çekiyor. Özellikle Snapchat, Canva ve bazı e-ticaret platformlarına giriş yapılamadığı bildiriliyor. Şirketlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak kullanıcılar sosyal medyada "internet mi çöktü?" sorusuna yanıt arıyor.

AWS ALTYAPISINDA YAŞANAN TEKNİK AKSAKLIKLAR ŞÜPHE UYANDIRDI

Kesintilerin merkezinde Amazon Web Services (AWS) bulunuyor. Milyonlarca dijital platformun altyapısını barındıran AWS'de "artan hata oranları" dikkat çekiyor. Bu durumun Amazon, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi servislerde geçici erişim sorunlarına yol açtığı belirtiliyor. Kullanıcılar, uygulamalara giriş yapamama, içerik yükleyememe ve hizmetlere ulaşamama gibi problemler bildiriyor.

DownDetector ve AWS Health Dashboard verileri, özellikle EC2, S3 ve RDS gibi temel servislerde kısa süreli bağlantı hataları yaşandığını doğruluyor. Bu da bulut tabanlı hizmetlere dayanan birçok platformun performansını doğrudan etkiledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI: "İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?"

Kesintiler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter (X) ve TikTok'ta kullanıcılar, #AWSdown ve #Snapchat etiketleri altında yaşadıkları erişim sorunlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, internette genel bir çökme yaşandığını öne sürerken, uzmanlar sorunun kaynağının büyük ihtimalle AWS altyapısındaki teknik aksaklıklar olduğunu ifade ediyor.

AWS yetkilileri, altyapı kaynaklı problemi doğruladı ve "ekiplerin çözüm için aktif şekilde çalıştığını" açıkladı. Şirketin durum sayfasında, sorunun tespit edildiği ve kademeli olarak giderilmeye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Erişim problemi yaşayan kullanıcıların öncelikle uygulamaların en güncel sürümünü kullandıklarından emin olmaları öneriliyor. Cihazın yeniden başlatılması, VPN'in devre dışı bırakılması, DNS ayarlarının otomatik moda alınması ve önbelleğin temizlenmesi gibi basit adımlar bağlantı sorunlarını hafifletebilir.

Ayrıca, DownDetector ve AWS Durum sayfası üzerinden anlık gelişmelerin takip edilmesi tavsiye ediliyor. Bu tür kesintiler genellikle kısa sürede çözüldüğü için panik yapılmaması gerektiği de vurgulanıyor.

