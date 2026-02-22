İnsanlığın 10 bin yıllık günlüğü bulundu! Mısır’da şaşırtan keşif

Umm Arak Platosu'nda bulunan ve 100 metreyi aşan kumtaşı kaya sığınağı, MÖ 10.000'e uzanan resimler, Nabatean yazıtları ve Orta Krallık'tan Roma dönemine tarihlenen buluntularla Sina'da 10 bin yıllık insan faaliyetini tek mekanda bir araya getiriyor.

Mısır'ın güney Sina bölgesinde çalışan arkeologlar, tek bir kaya sığınağında binlerce yıla yayılan insan izlerini ortaya çıkardı. Umm Arak Platosu'nda tespit edilen alan, tarih öncesi avcılardan Orta Çağ gezginlerine kadar uzanan kesintisiz bir kullanımın izlerini taşıyor.

📍 STRATEJİK BİR KONUMDA Kaya sığınağı, Serabit el-Khadim Tapınağı'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeydoğusunda ve eski bakır ile turkuaz maden sahalarının yakınında yer alıyor. Yüksek Antik Eserler Konseyi'nden bir heyet, yerel rehber Şeyh Rabie Barakat eşliğinde yürütülen bölgesel araştırma sırasında alanı belgeledi.

🎨EN ESKİ İZLER: TARİH ÖNCESİ RESİMLER Sığınağın giriş bölümünde yer alan en eski resimler, MÖ 10.000 ile 5.500 yılları arasına tarihleniyor. Bu sahnelerin çoğu tavana kırmızı pigmentle işlenmiş. Resimlerde dönemin doğal yaşamı açıkça görülüyor. Kabartma tekniğiyle yapılmış bir kompozisyonda, bir avcı dağ keçisine ok atarken betimlenmiş. Yanında av köpekleri bulunuyor. Bu sahne, erken dönem Sina topluluklarının geçim biçimini ve günlük yaşamını doğrudan yansıtıyor.