İnsanların neden ağladığı ortaya çıktı! Yaşlandıkça gözyaşı sebebi değişiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üzüldüğümüzde, sevindiğimizde ya da bunaldığımızda ağlıyoruz. Ancak bilim insanlarına göre duygusal nedenlerle gözyaşı döken tek canlı insan. Araştırmalar, ağlamanın bazen rahatlatıcı olduğunu, bazen ise hiçbir işe yaramadığını gösteriyor.

Ağlamak, insan hayatının en doğal tepkilerinden biri. Üzüntü, öfke, stres ya da mutluluk anlarında gözyaşları kendiliğinden ortaya çıkabiliyor. Bilim dünyası ise ilginç bir gerçeğe dikkat çekiyor: Karmaşık duygular nedeniyle gözyaşı döken bilinen tek tür insan.

Gözyaşı Nasıl Oluşur?

İsviçre'deki İnsan Biyolojisi Enstitüsü'nden Dr. Marie Bannier-Hélaouët'e göre gözyaşı; su, mukus, elektrolitler, proteinler ve yağlardan oluşuyor. Bu maddeler gözü mikroplardan koruyor ve sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Göze toz ya da böcek girdiğinde ortaya çıkan refleks gözyaşı, korneadaki sinir hücreleri tarafından tetikleniyor. Kornea, vücuttaki en yoğun sinir ağına sahip bölgelerden biri. Bu sinirler beyne sinyal gönderiyor, beyin de gözyaşı bezlerini harekete geçiriyor.

Duygusal Gözyaşı Daha Karmaşık

Duygusal nedenlerle ağlamak çok daha karmaşık bir süreç. Beynin duyguları yöneten bölgeleri, gözyaşı merkezleriyle doğrudan bağlantı kuruyor. Hollanda'daki Tilburg Üniversitesinden Prof. Ad Vingerhoets'e göre ağlamak çoğu zaman tek bir duygunun değil, yoğun duyguların bir araya gelmesinin sonucu.

Yaşla Birlikte Ağlamanın Nedeni Değişiyor

Uzmanlara göre çocuklukta fiziksel acı ağlamayı daha çok tetikliyor. Yetişkinlikte ise empati öne çıkıyor. İnsanlar yalnızca kendi yaşadıkları için değil, başkalarının acılarını gördüklerinde de ağlayabiliyor.

Ağlamak Rahatlatır mı?

Birçok kişi ağladıktan sonra kendini daha iyi hissettiğini söylüyor. Yapılan araştırmalar, ağlama sırasında stres tepkisinin azaldığını ve sinir sisteminin sakinleştiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu etkinin her zaman görülmediğini vurguluyor.

