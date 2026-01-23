İnsanlar için en uygun sıcaklık belli oldu! 21 dereceden sonra bakın neler değişiyor
Ofislerde ve evlerde bitmeyen klima tartışmaları bilimsel araştırmayla netleşti. Uzmanlara göre 21 derece hem mutluluk hem de odaklanma için en ideal sıcaklık. 19,5 ile 21,6 derece aralığının dışına çıkıldığında ise stres artıyor, dikkat dağılıyor ve performans hızla düşüyor.
Klimalı bir ortamda kimisi üşür, kimisi terler. Termostat başında sessiz bir savaş yaşanır. Ancak bu tartışma artık sadece kişisel tercihlere bağlı değil. Yapılan yeni araştırmalar, çalışma ortamı için en verimli sıcaklığı ortaya koydu.
İdeal Derece: 21 Derece
Bilim insanları, zihnin ve vücudun en uyumlu şekilde çalıştığı sıcaklığın 21 derece olduğunu belirledi. Bu denge noktası, yalnızca fiziksel rahatlık sağlamıyor. Aynı zamanda ruh hali ve dikkat seviyesi üzerinde de belirleyici rol oynuyor.
Araştırmalara göre 19,5 ile 21,6 derece aralığında kalan ortamlarda insanlar kendini daha huzurlu ve odaklanmış hissediyor. Bu aralığın dışına çıkıldığında ise hem duygusal hem fiziksel iyi oluş hali gerilemeye başlıyor.
Klinik psikolog Dr. Sophie Mort, bu dengeyi "duygusal merkezi ısıtma" olarak tanımlıyor. Ona göre ortam sıcaklığı, hafıza ve stres tepkileri dahil pek çok psikolojik süreci doğrudan etkiliyor.
Fazla Sıcak ve Fazla Soğuk Ortam Gizli Stres Kaynağı
Sıcaklık 17 derecenin altına düştüğünde vücut adeta ısı koruma moduna geçiyor. Bu durum sadece üşümeye yol açmıyor. Stres hormonları artıyor, dikkat zayıflıyor ve kişinin sinirlilik seviyesi yükseliyor. Vücut ısınmaya odaklandığı için beyin ikinci planda kalıyor.