İnsanlar için en uygun sıcaklık belli oldu! 21 dereceden sonra bakın neler değişiyor

Ofislerde ve evlerde bitmeyen klima tartışmaları bilimsel araştırmayla netleşti. Uzmanlara göre 21 derece hem mutluluk hem de odaklanma için en ideal sıcaklık. 19,5 ile 21,6 derece aralığının dışına çıkıldığında ise stres artıyor, dikkat dağılıyor ve performans hızla düşüyor.

Klimalı bir ortamda kimisi üşür, kimisi terler. Termostat başında sessiz bir savaş yaşanır. Ancak bu tartışma artık sadece kişisel tercihlere bağlı değil. Yapılan yeni araştırmalar, çalışma ortamı için en verimli sıcaklığı ortaya koydu.

İdeal Derece: 21 Derece Bilim insanları, zihnin ve vücudun en uyumlu şekilde çalıştığı sıcaklığın 21 derece olduğunu belirledi. Bu denge noktası, yalnızca fiziksel rahatlık sağlamıyor. Aynı zamanda ruh hali ve dikkat seviyesi üzerinde de belirleyici rol oynuyor.

Araştırmalara göre 19,5 ile 21,6 derece aralığında kalan ortamlarda insanlar kendini daha huzurlu ve odaklanmış hissediyor. Bu aralığın dışına çıkıldığında ise hem duygusal hem fiziksel iyi oluş hali gerilemeye başlıyor.

Klinik psikolog Dr. Sophie Mort, bu dengeyi "duygusal merkezi ısıtma" olarak tanımlıyor. Ona göre ortam sıcaklığı, hafıza ve stres tepkileri dahil pek çok psikolojik süreci doğrudan etkiliyor.