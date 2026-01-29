CANLI YAYIN
İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü ve annesi yan yana! Benzerlikleri dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bu akşam üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan İnci Taneleri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü, ailesiyle gündeme geldi. Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun, özellikle annesiyle paylaştığı kareler büyük ilgili gördü. Anne-kızın birbirlerine olan benzerliğine sosyal medyada yorum yağdı.

"Kuzey Güney" dizisiyle yıldızı parlayan Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisiyle başarısını ikiye katladı.

"Dilber" karakteriyle izleyiciden tam not alan başarılı oyuncu, bu akşam üçüncü sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizi öncesinde duygularını dile getirdi.

Yeni sezona büyük bir heyecanla döndüklerini söyleyen Ergüçlü, sete yeniden adım atmanın kendisine "eve dönmüşüm" hissi verdiğini ifade etti.

Güçlü bir hikâyenin parçası olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan oyuncu, üçüncü sezonda karakterlerin ve anlatının daha da derinleşeceğini söyledi. Fragmanların ardından izleyicinin merakının arttığını dile getiren Ergüçlü, bu ilginin tüm ekibi motive ettiğini de sözlerine ekledi.

Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun özel hayatı da yeniden gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Hazar Ergüçlü, özellikle annesiyle paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Anne-kız benzerliği takipçilerin gözünden kaçmazken, paylaşımlara "Aynı annesi", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü'nün, uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı ve 2023 yılında hayatını kaybettiği biliniyor.

Hazar Ergüçlü'nün annesi Neşe Ergüçlü

