İller arası öğretmen tayinleri başladı: MEB tercihler ve atama tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 2026 yılı yarıyıl tatiline ilişkin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme süreci resmen başladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve benzeri gerekçelerle yer değişikliği talep eden öğretmenler için başvuru takvimi netleşti.