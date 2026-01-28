CANLI YAYIN
İller arası öğretmen tayinleri başladı: MEB tercihler ve atama tarihi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yarıyıl tatili kapsamında öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecini bugün itibarıyla başlattı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve benzeri gerekçelerle tayin talebinde bulunan öğretmenler için tercih başvuruları 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 30 Ocak 2026'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 2026 yılı yarıyıl tatiline ilişkin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme süreci resmen başladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve benzeri gerekçelerle yer değişikliği talep eden öğretmenler için başvuru takvimi netleşti.

Ön başvuru aşamasını tamamlayan ve başvuruları onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Süreç, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor.

TERCİH BAŞVURULARI 27-29 OCAK TARİHLERİ ARASINDA

Mazerete bağlı iller arası yer değiştirme kapsamında ön başvurusu kabul edilen öğretmenler, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurularını yapabilecek. Tercihler, öğretmenlerin hizmet puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak değerlendirilecek.

ATAMA SONUÇLARI 30 OCAK'TA AÇIKLANACAK

İller arası yer değiştirme atamaları 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, aynı tarih itibarıyla mevcut görev yerlerinden ayrılma işlemlerini başlatabilecek.