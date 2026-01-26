İlave tediye ödemelerinde ilk taksit bugün! 2026 takvimi: Maden işçisi, kamu....

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kamu işçilerinin 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kesinleşti. 6772 sayılı Kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine verilecek ikramiyenin ilk taksiti 26 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 16 Mart'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerinin ilave tediyesi ise 23 Aralık'ta tek seferde hesaplara yatırılacak.

Kamu işçilerinin merakla beklediği 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile netlik kazandı. 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan binlerce kamu işçisi, ikramiye ödemelerini iki taksit halinde alacak.

2026 İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'nin 8 Ocak tarihli sayısında yer alan karara göre, kamu işçilerine verilecek 2026 yılı ilave tediyesinin ilk yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde ödenecek.

İkinci taksit ise 16 Mart 2026'da hesaplara yatırılacak. Böylece ilave tediye ödemeleri ocak ve mart aylarında olmak üzere iki eşit taksit şeklinde gerçekleştirilecek.

YERALTI MADEN İŞÇİLERİNE TEK SEFERDE ÖDEME

Kararda yer alan özel düzenlemeye göre, yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ödemesi diğer kamu işçilerinden farklı olacak. Bu kapsamdaki işçilere ikramiyenin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde tek seferde ödenecek.

İLAVE TEDİYE KİMLERİ KAPSIYOR?

İlave tediye; genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kuruluşlarda ile belediyelerde işçi statüsünde çalışan personeli kapsıyor.

Bu ödeme çalışanların ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl bir aylık ücret tutarında devlet tarafından verilen ikramiye niteliği taşıyor.

