Bilim insanları açıkladı: Günler daha uzun sürecek
Yeni bilimsel bir araştırma, iklim değişikliğinin Dünya'nın dönüş hızını etkilediğini ortaya koydu. Buzulların erimesiyle gezegenin kütlesi yeniden dağılıyor ve bu durum Dünya'nın dönüşünü yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre günlerin süresi her yüzyılda yaklaşık 1,33 milisaniye uzuyor.
İklim değişikliği genellikle sıcaklık artışı, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi sonuçlarla gündeme geliyor. Ancak yeni bir araştırma, bu sürecin Dünya'nın dönüş hızını bile etkileyebileceğini gösterdi. Viyana Üniversitesi ve ETH Zürih'ten yer bilimciler tarafından yürütülen çalışmaya göre küresel buzulların ve kutup buz tabakalarının erimesi, gezegenin kütlesinin yeniden dağıtılmasına neden oluyor. Bu durum Dünya'nın dönüş hızını çok küçük bir oranda yavaşlatıyor.
🧭 DÜNYA'NIN GÜNLERİ NEDEN UZUYOR?
Araştırmaya göre Dünya'nın dönüş hızındaki değişimin temel nedeni buzulların erimesi ve kütle dağılımındaki değişim. Buzullar eridikçe gezegenin ağırlığı kutuplardan ekvatora doğru kayıyor. Bu durum Dünya'nın fiziksel dengesinde küçük değişiklikler oluşturuyor.
Bilim insanları bu süreci şu örnekle açıklıyor:
"Bir buz patencisi kollarını açtığında dönüş hızı yavaşlar. Dünya'da da benzer bir durum yaşanıyor. Kütle dağılımı değiştikçe gezegenin dönüşü de yavaşlıyor."
GÜNLER HER YÜZYILDA UZUYOR
Araştırmacıların hesaplamalarına göre Dünya'daki günlerin süresi her yüzyılda ortalama 1,33 milisaniye uzuyor. Bu değişim küçük görünse de bilimsel açıdan oldukça önemli kabul ediliyor. Çünkü gezegenin dönüş hızındaki bu artış milyonlarca yıldır görülmeyen bir seviyeye ulaştı.
Daha da dikkat çekici olan ise geleceğe dair tahminler. Araştırmacılar bazı modellemelerde gün uzunluğundaki değişimin yüzyılın sonlarına doğru daha da hızlanabileceğini belirtiyor.
📊 GÜN UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN BİLİMSEL VERİLERİ
|Ölçüm
|Değer
|Gün uzunluğundaki artış
|Yüzyılda 1,33 milisaniye
|İncelenen zaman aralığı
|Yaklaşık 4 milyon yıl
|Ana neden
|Buzulların erimesi
|Gelecek tahmini
|Yüzyılda 2,62 milisaniyeye kadar çıkabilir
Araştırmacılara göre bu artış devam ederse iklim değişikliğinin Dünya'nın gün uzunluğu üzerindeki etkisi, gelecekte Ay'ın oluşturduğu doğal etkiden bile daha güçlü olabilir.
ARAŞTIRMADA KULLANILAN İLGİNÇ YÖNTEM: FOSİL ANALİZLERİ
Bilim insanları araştırmada oldukça farklı bir yöntem kullandı. Çalışmanın merkezinde foraminifera adı verilen mikroskobik deniz canlılarının fosilleri bulunuyor. Bu tek hücreli organizmalar milyonlarca yıl boyunca okyanuslarda yaşadı ve kabuklarında deniz suyundaki kimyasal izleri sakladı.
Araştırmacılar bu fosillerin kimyasal yapısını inceleyerek geçmişteki deniz seviyesi değişimlerini hesapladı. Ardından bu veriler kullanılarak Dünya'nın yaklaşık 4 milyon yıllık dönüş değişimi modellenmeye çalışıldı.