İklim değişikliği genellikle sıcaklık artışı, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi sonuçlarla gündeme geliyor. Ancak yeni bir araştırma, bu sürecin Dünya'nın dönüş hızını bile etkileyebileceğini gösterdi. Viyana Üniversitesi ve ETH Zürih'ten yer bilimciler tarafından yürütülen çalışmaya göre küresel buzulların ve kutup buz tabakalarının erimesi, gezegenin kütlesinin yeniden dağıtılmasına neden oluyor. Bu durum Dünya'nın dönüş hızını çok küçük bir oranda yavaşlatıyor.

"Bir buz patencisi kollarını açtığında dönüş hızı yavaşlar. Dünya'da da benzer bir durum yaşanıyor. Kütle dağılımı değiştikçe gezegenin dönüşü de yavaşlıyor."

Araştırmaya göre Dünya'nın dönüş hızındaki değişimin temel nedeni buzulların erimesi ve kütle dağılımındaki değişim . Buzullar eridikçe gezegenin ağırlığı kutuplardan ekvatora doğru kayıyor. Bu durum Dünya'nın fiziksel dengesinde küçük değişiklikler oluşturuyor.

GÜNLER HER YÜZYILDA UZUYOR

Araştırmacıların hesaplamalarına göre Dünya'daki günlerin süresi her yüzyılda ortalama 1,33 milisaniye uzuyor. Bu değişim küçük görünse de bilimsel açıdan oldukça önemli kabul ediliyor. Çünkü gezegenin dönüş hızındaki bu artış milyonlarca yıldır görülmeyen bir seviyeye ulaştı.

Daha da dikkat çekici olan ise geleceğe dair tahminler. Araştırmacılar bazı modellemelerde gün uzunluğundaki değişimin yüzyılın sonlarına doğru daha da hızlanabileceğini belirtiyor.