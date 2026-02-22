İçinde yaşayanı kale gibi koruyor! 3D yazıcıdan çıkan 375 bin dolarlık ev

Kaliforniya'nın Yuba County bölgesinde beş konut, değeri 1,5 milyon doları bulan dev 3D yazıcılarla inşa edildi. Yaklaşık 93 metrekarelik ilk ev 24 günde tamamlandı. Şirket, süreyi 10 güne indirmeyi hedefliyor. Kurşun geçirmez duvarlar ve düşük sigorta maliyetleri dikkat çekiyor.

Şantiyelerdeki kalabalık ve bitmeyen gürültü yerini makinelerin düzenli uğultusuna bırakıyor. Otomotiv fabrikalarında görmeye alıştığımız robotik sistemler artık konut üretiminde de sahneye çıktı. Kaliforniya'da yükselen beş yeni yapı, inşaat sektöründe dengeleri değiştirebilecek bir dönüşümün işareti olarak görülüyor.

🏗️ DEV YAZICILAR İŞ BAŞINDA Kaliforniya'nın Yuba County bölgesindeki projede klasik yöntemler rafa kaldırıldı. Tuğla dizilmedi, harç karılmadı. İnşaat sürecini, değeri 1,5 milyon doları bulan dev 3D yazıcılar üstlendi.

Projeyi yürüten "4Dify" adlı şirket, özel bir beton karışımını katman katman zemine işledi. Sistem, malzemeyi adeta mürekkep gibi kullanıyor. Duvarlar milimetrik hassasiyetle örülüyor. 📌 Süre hedefi net: İlk konut (93 m²): 24 günde tamamlandı. Hedeflenen süre: 10 gün.

🛡️ KURŞUN GEÇİRMEZ DUVAR İDDİASI 3D baskı yöntemi yalnızca hız sağlamıyor. Beton katmanlar üst üste bindikçe yapı daha kompakt ve dayanıklı hale geliyor. Şirketin kurucusu Nan Lin'e göre bu evlerin öne çıkan özellikleri şöyle: ◾Ateşli silahlara karşı yüksek direnç ◾Yangına dayanıklılık ◾Haşere ve küfe karşı doğal koruma Bu güvenlik avantajı sigorta primlerine de yansıyor. Şirket yetkilileri, bu evlerde poliçe bedellerinin geleneksel konutlara kıyasla daha düşük olacağını belirtiyor.

💰 375 BİN DOLARA SATIŞA ÇIKTI Yuba County'de 3D yazıcıyla üretilen ilk ev, 13 Şubat itibarıyla 375 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.