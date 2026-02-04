İçinde saklanıyorlar! Böbrek taşında gizli bakteriler tespit edildi

UCLA öncülüğünde yapılan bir araştırma, "enfeksiyonsuz" kabul edilen kalsiyum oksalat böbrek taşlarının içinde bakteri bulunduğunu ortaya koydu. Mikroskop incelemeleriyle saptanan bu durum, taşların sadece kimyasal nedenlerle oluştuğu görüşünü sarstı.

Böbrek taşları genellikle susuz kalma ya da idrarda mineral oranının artması nedeniyle oluşan sert kristaller olarak biliniyor. Yıllardır bu taşların çoğunun enfeksiyonla bağlantılı olmadığı düşünülüyordu. Ancak ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bu görüşü değiştirebilecek bir sonuç ortaya koydu.

Böbrek Taşlarında Şaşırtan Keşif Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) araştırmacıları, en yaygın böbrek taşı türü olan kalsiyum oksalat taşlarının içinde bakteri bulunduğunu tespit etti. Üstelik bakteriler taşın sadece yüzeyinde değil, iç kısmında da yer alıyor.

Araştırma ekibi, hastalardan alınan taş örneklerini özel mikroskoplarla inceledi. Elektron ve floresan mikroskopi yöntemleri kullanıldı. İncelemeler sonucunda, taşların içinde bakterilere ait izler bulundu. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonu olmayan kişilerde bile görüldü.

Tekrarlayan Taşların Nedeni Olabilir Her 11 kişiden biri hayatında en az bir kez böbrek taşı sorunu yaşıyor. Vakaların yüzde 70'ten fazlasını kalsiyum oksalat taşları oluşturuyor. Bazı kişilerde taşlar tekrar tekrar oluşuyor. Araştırmacılar, böbrek ya da idrar yollarında varlığını sürdüren bakterilerin bu tekrarın nedeni olabileceğini düşünüyor. Eğer bu bakteriler tedavi edilirse gelecekte taş oluşumu azaltılabilir.