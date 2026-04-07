İçinde otomobil boyası bile var! Severek yaptırılan o işlem vücudu nasıl etkiliyor?

Dövme uygulamaları son yıllarda birçok ülkede yaygınlaşmış durumda. Ancak bilimsel çalışmalar, dövme mürekkeplerinin yalnızca cilt yüzeyinde kalmadığını ve bağışıklık sistemiyle etkileşime girebildiğini gösteriyor. Araştırmalar, dövme pigmentlerinin zamanla vücutta farklı dokulara taşınabildiğini ortaya koyuyor.

Dövme işlemi sırasında pigmentler, derinin üst tabakasının altındaki dermis tabakasına enjekte ediliyor. Vücut bu pigmentleri yabancı madde olarak algılıyor. Bağışıklık hücreleri bu maddeleri ortadan kaldırmaya çalışıyor ancak pigment parçacıkları tamamen yok edilemiyor. Bu nedenle pigmentlerin bir kısmı deri hücrelerinin içinde kalıyor ve dövme kalıcı hale geliyor.

Araştırmalara göre bazı pigmentler başlangıçta otomobil boyası, plastik veya yazıcı tonerleri gibi endüstriyel kullanım için geliştirilmiş maddelerden elde edilebiliyor. Bazı mürekkepler ise düşük miktarlarda şu metalleri içerebiliyor:

BAZI KİMYASALLAR FARKLI KOŞULLARDA PARÇALANABİLİYOR

Dövme mürekkeplerinde kullanılan bazı sentetik boyalar azo boyaları olarak biliniyor. Bu maddeler tekstil ve plastik sektöründe de yaygın şekilde kullanılıyor. Araştırmalar, bu boyaların bazı durumlarda parçalanarak aromatik amin adı verilen bileşiklere dönüşebileceğini gösteriyor. Laboratuvar çalışmalarında bu kimyasalların kanser ve genetik hasarla ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Siyah dövme mürekkeplerinde ise çoğunlukla karbon siyahı bulunuyor. Bu pigmentlerin bazıları polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) içerebiliyor. Bu maddeler araç egzozu ve yanmış organik maddelerde de bulunabilen kimyasal bileşikler arasında yer alıyor.