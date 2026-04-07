İçinde otomobil boyası bile var! Severek yaptırılan o işlem vücudu nasıl etkiliyor?
Dövme uygulamaları son yıllarda birçok ülkede yaygınlaşmış durumda. Ancak bilimsel çalışmalar, dövme mürekkeplerinin yalnızca cilt yüzeyinde kalmadığını ve bağışıklık sistemiyle etkileşime girebildiğini gösteriyor. Araştırmalar, dövme pigmentlerinin zamanla vücutta farklı dokulara taşınabildiğini ortaya koyuyor.
DÖVME MÜREKKEBİ CİLTTE SABİT KALMIYOR
Dövme işlemi sırasında pigmentler, derinin üst tabakasının altındaki dermis tabakasına enjekte ediliyor. Vücut bu pigmentleri yabancı madde olarak algılıyor. Bağışıklık hücreleri bu maddeleri ortadan kaldırmaya çalışıyor ancak pigment parçacıkları tamamen yok edilemiyor. Bu nedenle pigmentlerin bir kısmı deri hücrelerinin içinde kalıyor ve dövme kalıcı hale geliyor.
Araştırmalar, bazı pigment parçacıklarının zamanla lenfatik sistem aracılığıyla hareket ederek lenf düğümlerinde birikebildiğini gösteriyor.
DÖVME MÜREKKEPLERİNİN İÇERİĞİNDE HANGİ MADDELER BULUNUYOR?
Dövme mürekkepleri yalnızca renkten oluşmuyor. Mürekkepler genellikle farklı kimyasalların karışımından meydana geliyor. Dövme mürekkeplerinde bulunabilen bazı maddeler şunlar:
- Pigmentler (renk veren maddeler)
- Sıvı taşıyıcılar
- Koruyucu kimyasallar
- Metal izleri ve safsızlıklar
Araştırmalara göre bazı pigmentler başlangıçta otomobil boyası, plastik veya yazıcı tonerleri gibi endüstriyel kullanım için geliştirilmiş maddelerden elde edilebiliyor. Bazı mürekkepler ise düşük miktarlarda şu metalleri içerebiliyor:
|Olası metal içerikleri
|Nikel
|Krom
|Kobalt
|Kurşun
Bu tür metaller belirli seviyelerde alerjik reaksiyonlara ve bağışıklık hassasiyetine yol açabilen maddeler arasında yer alıyor.
BAZI KİMYASALLAR FARKLI KOŞULLARDA PARÇALANABİLİYOR
Dövme mürekkeplerinde kullanılan bazı sentetik boyalar azo boyaları olarak biliniyor. Bu maddeler tekstil ve plastik sektöründe de yaygın şekilde kullanılıyor. Araştırmalar, bu boyaların bazı durumlarda parçalanarak aromatik amin adı verilen bileşiklere dönüşebileceğini gösteriyor. Laboratuvar çalışmalarında bu kimyasalların kanser ve genetik hasarla ilişkili olabileceği belirtiliyor.
Siyah dövme mürekkeplerinde ise çoğunlukla karbon siyahı bulunuyor. Bu pigmentlerin bazıları polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) içerebiliyor. Bu maddeler araç egzozu ve yanmış organik maddelerde de bulunabilen kimyasal bileşikler arasında yer alıyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÖVMEYE NASIL TEPKİ VERİYOR?
Dövme pigmentleri bağışıklık sistemi tarafından yabancı madde olarak algılanıyor. Araştırmalar, dövme pigmentlerinin bağışıklık hücreleri tarafından emildiğini ve bu hücrelerin öldükten sonra bağışıklık sinyallerini tetikleyen maddeler salgıladığını gösteriyor. Bu durum, bazı durumlarda lenf düğümlerinde uzun süreli iltihaplanmaya neden olabiliyor.
Bazı araştırmalar ayrıca dövme pigmentlerinin bağışıklık tepkilerini etkileyebileceğini ve belirli koşullarda aşıya verilen yanıtı değiştirebileceğini öne sürüyor.