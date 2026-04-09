İbrahim Tatlıses’ten haber var! Çocukları yoğun bakım kapısında nöbette
İbrahim Tatlıses'in yaşadığı sağlık sorunları, uzun süredir küs olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile arasındaki buzların erimesine vesile oldu. Hastane önünde nöbet tutan kardeşler, "Yeter ki babamız iyi olsun" mesajıyla kenetlenirken, en küçük kızı Elif Ada'nın babasına yönelik duygusal temennisi yürekleri dağladı. Kızı Zübeyde Melek ise babasının ameliyat süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Yurt dışı turnesi sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, safra kesesi iltihabı teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Yıllardır küs olan çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, hastaneye koştu. Hastalık haberi, Tatlıses ailesindeki uzun süreli dargınlıkları da askıya aldı.
TATLISES'TEN ÖZEL İSTEK: AYAĞINDA KELEPÇEYLE HASTANEYE GELDİ
Geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaşanan kavga sonrası mahkemelik olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, babasının özel isteğiyle yoğun bakıma girdi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Ahmet Tatlıses, duygusal anlar yaşandığını belirterek şunları söyledi:
"Hasret giderdik, tabii ki ağladık. Sonuçta baba-oğuluz. Ayağımda uzaklaştırma kararı nedeniyle elektronik kelepçe vardı ancak babam 'gelsin' deyince yanına girdim. Şu an durumu daha iyiye gidiyor."
"BU İŞLER KAVGAYA BENZEMEZ"
Çıtak ise, "Sağlık her şeyin başında gelir, bu işler kavgaya benzemez. Hepimiz babamızın yanındayız" diyerek birleşme mesajı verdi.
İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, kendisinin hastaneye gitmediği iddialarına "Gel Konuşalım" programında cevap verdi:
"Ben hastanedeydim ilk dakikadan beri. İlk ben girdim hastaneye, son ben çıktım. Gece 23.00'e kadar oradaydım. Kazakistan dönüşü kendini iyi hissetmeyince yardımcılarıyla ambulansla hastaneye geldiler, ben de burada karşıladım. Enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Enfeksiyon henüz düşmedi, bilinci açık ama çok yorgun. Enfeksiyonun düşmesini bekliyoruz. Ben hâlâ hastanede yanı başındayım. Dualarımızla sağlığına kavuşacak. Doktorlar safra kesesinden ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verecek. Bu arada İdo da buradaydı eşi Yasemin'le birlikte. Onlar gece tekrar gittiler yanına. Bütün kardeşler geldi, gelmeyen kimse yoktu."
ELİF ADA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Sanatçının Ayşegül Yıldız'dan olan küçük kızı Elif Ada, 13. yaş gününü hastanedeki babasından uzakta kutlamak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Elif Ada, "Geçen hafta da bugün de dileğim aynı babam. Birlikte nice yıllarımız olsun" notuyla takipçilerini duygulandırdı.