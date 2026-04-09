İbrahim Tatlıses’ten haber var! Çocukları yoğun bakım kapısında nöbette

İDO TATLISES VE AİLESİ DE HASTANEYE KOŞTU

Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de dün ikiz oğullarından Ayel'in kalp rahatsızlığı nedeniyle rutin kardiyoloji kontrolünde İbrahim Tatlıses'ten haber aldıklarını ve oraya yetiştiklerini açıklamıştı.

Şekatli, "Dün garip bir gün geçirdik. Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve inşallah daha da iyi olacak. Ayel'in kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçısıyız. İyi de savaşırız benim güçlü oğlum" demişti.

Şefkatli, sözlerine "O sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek zorunda kaldı. Bazen böyle olur. Allah hepimizi, hepinizi korusun" diye devam etti.