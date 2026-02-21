İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı! Gizemli "Kara Kız" kim?
Türk müziğinin "İmparator" lakaplı usta ismi İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinde hem özel hayatına hem de yaşadığı kırgınlıklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 milyon dolarlık dolandırıcılık olayından, çocuklarına yönelik sitemine kadar dikkat çeken ifadeler kullanan sanatçının "Kara Kız" diye seslendiği gizemli isim ise merak uyandırdı.
Türk müziğinin "İmparator" lakaplı usta ismi İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinin kapılarını Pazar Gezmesi programına açtı. Asiye Acar'ın sunumuyla ekrana gelen programın yayınlanan fragmanı kısa sürede dikka çekti. Samimi açıklamalarda bulunan Tatlıses, hem özel hayatına hem de yaşadığı kırgınlıklara dair çarpıcı ifadeler kullandı.
"4 MİLYON DOLARLIM GİTTİ"
İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşme sürecini anlatan sanatçı, "İstanbul'da vefasızlık gördüm" sözleriyle dikkat çekti. İzmir'de de dolandırıldığını belirten Tatlıses, yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. Yaşadığı maddi kaybın ardından artık daha temkinli davrandığını söyleyen ünlü isim, "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.
AİLEYE SİTEM: "AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ"
Aile içindeki kırgınlıklarına da değinen Tatlıses, en yakınları tarafından üzüldüğünü söyledi. Oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini iddia eden sanatçı, sitem dolu açıklamalarda bulundu.
Kızı Dilan Çıtak hakkında da konuşan Tatlıses, "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" ifadelerini kullandı.
İMPARATOR'UN KIRMIZI ÇİZGİSİ: TURŞU
Ünlü sanatçı, birkaç yıl önce İzmir'deki evinde yangın çıktığını ve evi baştan aşağı yenilediğini anlattı. Yangında en çok üzüldüğü şeyin ise 15 bidon turşunun yanması olduğunu söyledi. Turşuya olan düşkünlüğünü esprili bir dille anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular, şalgam suyu ve sağlıklı yiyeceklerle dikkat çekti.