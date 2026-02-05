CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı eşi Kaan Demirağ ile evliliklerinin 5. yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 1

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in gözlerden uzak ama bir o kadar da dikkat çeken torunu Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla yeniden gündemde.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 2

2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile nikâh masasına oturan Alkoçlar, Cem ve Ada adını verdikleri iki çocuklarıyla birlikte Dubai'de mutlu bir yaşam sürüyor.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 3

AŞKLARI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle her paylaşımında hayran bırakan Aslışah Alkoçlar, Instagram'ı da oldukça aktif kullanıyor. Ünlü isim, son olarak eşi Kaan Demirağ ile 5. evlilik yıl dönümünü romantik bir kareyle kutladı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 4

Aşk dolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar, mutluluğunu adeta haykırırken; Kaan Demirağ da aynı kareyi "Happy anniversary" notuyla paylaşarak bu özel günü taçlandırdı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 5

İşte Gülşah Alkoçlar'ın ailesi...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 6

İşte Gülşah Alkoçlar'ın ailesi...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 7

İşte Gülşah Alkoçlar'ın ailesi...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama 8

İşte Gülşah Alkoçlar'ın ailesi...

Mobil uygulamalarımızı indirin