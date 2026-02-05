Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşine aşk dolu kutlama

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı eşi Kaan Demirağ ile evliliklerinin 5. yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in gözlerden uzak ama bir o kadar da dikkat çeken torunu Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla yeniden gündemde.

2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile nikâh masasına oturan Alkoçlar, Cem ve Ada adını verdikleri iki çocuklarıyla birlikte Dubai'de mutlu bir yaşam sürüyor.

AŞKLARI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle her paylaşımında hayran bırakan Aslışah Alkoçlar, Instagram'ı da oldukça aktif kullanıyor. Ünlü isim, son olarak eşi Kaan Demirağ ile 5. evlilik yıl dönümünü romantik bir kareyle kutladı.

Aşk dolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar, mutluluğunu adeta haykırırken; Kaan Demirağ da aynı kareyi "Happy anniversary" notuyla paylaşarak bu özel günü taçlandırdı.