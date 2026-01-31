Hülya Avşar'ın maç keyfi: "Aynı Yağmur Altında" setinden paylaştı

ATV'nin merakla beklenen dizisi "Aynı Yağmur Altında" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, setten paylaştığı son görüntülerle spor tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekranlara iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanan Hülya Avşar, hem yeni projesi hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin setinden gelen son görüntüler, sosyal medyada gündem yarattı.

Kalabalık bir yemek sahnesi için hazırlıkların yapıldığı sette, herkes çekim telaşındayken Hülya Avşar'ın dikkati bambaşka bir yerdeydi.

SETTE MAÇ KEYFİ Spor tutkusuyla bilinen Avşar Kızı, spor müsabakasını takip ettiği anları "Aklım final maçında" notuyla Instagram story'sine taşıdı.