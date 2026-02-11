CANLI YAYIN
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ringde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin dizisi "Aynı Yağmur Altında" ile setlere dönen Hülya Avşar'ın iç mimar kızı Zehra Çilingiroğlu, şimdi de spora olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından kızının antrenman yaptığı anları paylaştı. O anlar ise kısa sürede magazin gündemine oturdu.

"Aynı Yağmurun Altında" dizisiyle setlere dönen Hülya Avşar, kızına olan düşkünlüğüyle de biliniyor.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, kurduğu markayla uluslararası arenada adından söz ettirmişti.

Başarılı mimar kimliğiyle dikkat çeken Zehra, şimdi de sporcu yönüyle konuşuluyor.

Avşar, kızı Zehra'nın dövüş sporu yaptığı antrenman görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

"GÖRÜN ONA GÖRE"

Ringde oldukça hırslı ve güçlü görünen Zehra Çilingiroğlu'nun performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızının antrenman anlarını paylaşan Hülya Avşar, gönderisine "Görün ona göre" notunu düşerek esprili bir uyarıda bulundu.

