Hülya Avşar ve Deniz Uğur'dan soğuk havada sıcacık paylaşım

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 16:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

atv'nin yeni gözdesi "Aynı Yağmur Altında"nın başrolleri Deniz Uğur ve Hülya Avşar, setten paylaştıkları samimi pozlarıyla gündeme geldi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, "Kadın, kadının yurdudur" mesajıyla sosyal medyayı salladı.

Türk sineması ve televizyonunun ikonik ismi Hülya Avşar, uzun bir aranın setlere atv'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında" ile döndü. Dizide Fazilet karakterini canlandıran Avşar, sadece performansıyla değil, setteki enerjisiyle de dikkat çekiyor.

SETTE DOĞALLIK VE SAMİMİYET ÖN PLANDA Rol arkadaşı Deniz Uğur ile yakaladığı uyum ise izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Yoğun çekim temposuna rağmen ekip, eksi derecelerdeki soğuğa rağmen neşesini kaybetmedi.

Deniz Uğur, Instagram hesabından Hülya Avşar ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerine set arkasındaki gerçek atmosferi gösterdi.

"KAMERA ARKASI DOĞALLIK BU" Deniz Uğur paylaşımına şu notu ekledi: "Hissedilen -2 derece havada birlikte çalışıyoruz biz. Hiç de umursamadık fotoğraf güzel çıkmış mı diye, kamera arkasındaki doğallık bu. Kadının, kadının kurdu değil yurdu olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Sevgi şifadır. Herkese tavsiye ederim."

SEKTÖRDE ÖRNEK DOSTLUK Deniz Uğur'un "kadın, kadının yurdudur" vurgusu sosyal medyada geniş yankı buldu.