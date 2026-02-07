CANLI YAYIN
Hülya Avşar "Fazilet" karakterine hazırlanırken paylaştı! Güzelliğiyle bir kez daha büyüledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından atv'nin iddialı projesi "Aynı Yağmur Altında" ile ekranlara dönüyor. Bambaşka bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Avşar, "Fazilet" karakterine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, uzun süren sessizliğini atv'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında" ile bozuyor. Ünlü oyuncu, izleyicinin alışık olduğu rollerinin dışında, derinliği, etkisi ve görünüşüyle hikayenin yönünü belirleyen "Fazilet" karakterine hayat verecek.

Yeni imajıyla ekrana gelmeye hazırlanan usta sanatçı, dizi setinden yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye başladı.

ROLÜNE BÖYLE HAZIRLANIYORMUŞ!

'Fazilet' karakterine hazırlandığı anları paylaşan ünlü isim, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçileri Avşar Kızı'nın güzelliği karşısında bir kez daha mest oldu.

HÜLYA AVŞAR FAZİLET KARAKTERİNİ ANLATTI

9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Hülya Avşar'ın hayat verdiği Fazilet Aydan, güçlü duruşu, keskin zekası ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken bir kadındır. Paraya ve statüye verdiği önem, onun hayata karşı sert bir kabuk geliştirmesine neden olurken, geçmişinde sakladığı sırlar Fazilet'i içten içe yoran bir yük haline gelir.

HÜLYA AVŞAR SORULARI YANITLADI

Soğukkanlı görünümünün ardında bastırdığı duygularla yaşayan Fazilet, hikayenin yönünü değiştiren en etkili karakterlerden biri olacak. Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Hülya Avşar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"HEM SEVİLEBİLECEK HEM KORKULACAK BİR KARAKTER"

'Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Bu bununla da adım adım hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter, hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi.'

OYUNCU KADROSU

Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Aynı Yağmur Altında Pazartesi 20.00'de atv'de!

