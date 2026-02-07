Hülya Avşar "Fazilet" karakterine hazırlanırken paylaştı! Güzelliğiyle bir kez daha büyüledi!

Hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, uzun süren sessizliğini atv'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında" ile bozuyor. Ünlü oyuncu, izleyicinin alışık olduğu rollerinin dışında, derinliği, etkisi ve görünüşüyle hikayenin yönünü belirleyen "Fazilet" karakterine hayat verecek.

Takipçileri Avşar Kızı'nın güzelliği karşısında bir kez daha mest oldu.

HÜLYA AVŞAR FAZİLET KARAKTERİNİ ANLATTI

9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Hülya Avşar'ın hayat verdiği Fazilet Aydan, güçlü duruşu, keskin zekası ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken bir kadındır. Paraya ve statüye verdiği önem, onun hayata karşı sert bir kabuk geliştirmesine neden olurken, geçmişinde sakladığı sırlar Fazilet'i içten içe yoran bir yük haline gelir.

Soğukkanlı görünümünün ardında bastırdığı duygularla yaşayan Fazilet, hikayenin yönünü değiştiren en etkili karakterlerden biri olacak. Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Hülya Avşar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"HEM SEVİLEBİLECEK HEM KORKULACAK BİR KARAKTER"

'Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Bu bununla da adım adım hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter, hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi.'