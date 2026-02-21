Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir!

HORLAMA VE UYKU APNESİ ARASINDAKİ FARK Horlamanın sosyal bir problem olarak görüldüğünü, ancak uyku apnesinin horlamadan çok daha ciddi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kunter, "Horlamak bir gürültü sorunu olabilir ama uyku apnesi doğrudan kişinin hayatını etkileyen, kalp ve beyin üzerinde ciddi sorunlara yol açabilen bir durumdur. Horlama her zaman uyku apnesi anlamına gelmez, ancak horlayanların bir kısmında hastalık gelişebilir. Horlama varsa ve kişi sürekli yorgun uyanıyorsa, bunun altında uyku apnesi olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

TEDAVİ SÜRECİ HASTANIN DURUMUNA GÖRE PLANLANIYO Uyku apnesinin kesin tanısının bir gece uyku laboratuvarında yapılan testlerle konulabildiğini ifade eden Prof. Kunter, "Hafif ve orta dereceli vakalarda ilaç tedavisi uygulanabilir, bazı hastalarda cerrahi girişimler gerekebilir. Bazı hastalar yatarken özel maskeler kullanarak sağlıklı uyuyabilir. Uyku apnesi kişiye özgü ilerleyebildiği için tedavi planı hastaya göre şekillendiriliyor. Çocuklarda uyku apnesi yetişkinlerden farklı seyrediyor. Gelişim çağındaki çocuklarda cerrahi müdahaleler ancak testler sonra planlanabilir" şeklinde konuştu.

KİLO ARTIŞI VE YAŞ İLERLEDİKÇE RİSK BÜYÜYOR Uyku apnesinin ilerlemesinde iki ana faktörün etkili olduğunu vurgulayan Prof. Kunter, "Bunlar kilo almak ve yaş almak. Kiloyu kontrol altına alabiliriz, ancak yaşlanmayı durduramayız. İlginç olan bir durum da var; uyku apnesi olan kişiler bazen hızla kilo alabiliyor. Bu da hastalığın ilerlemesine katkı sağlıyor. Çaresiz hastalıklar değil, burada çözüm var. Ancak erken tanı kritik. Uykuda nefes durması, sürekli yorgun uyanma gibi belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka uyku testleri yapılmalıdır. Tedavi ile hem kalp hem de beyin sağlığı korunabilir" uyarısında bulundu.

SIKÇA SORULAN SORULAR Hangi horlama tehlikelidir, ne zaman doktora gidilmeli? Uykuda nefesin durması, sürekli yorgun uyanma ve gün boyu halsizlik horlamaya eşlik ediyorsa bu durum uyku apnesi belirtisi olabilir. Bu bulgular görüldüğünde tanı için uzmana başvurulması gerekir. Uyku apnesi nasıl teşhis edilir? Kesin tanı, bir gece boyunca uyku laboratuvarında yapılan uyku testi (polisomnografi) ile konur. Bu test sırasında solunum, oksijen seviyesi ve uyku düzeni takip edilerek hastalığın derecesi belirlenir. Uyku apnesi tedavi edilmezse ne olur? Tedavi edilmediğinde kalp ve beyin sağlığını etkileyen ciddi sorunlara yol açabilir. Hastalık ilerledikçe vücutta hasar oluşabilir. Ancak erken teşhis ve kişiye uygun tedaviyle yaşam kalitesi artırılabilir ve riskler azaltılabilir.