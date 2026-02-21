Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir!
Uyku sırasında nefesin durmasıyla ortaya çıkan uyku apnesi, basit bir horlama sorunu değil. Tedavi edilmediğinde kalp ve beyin üzerinde ciddi hasar oluşturabilen bir hastalıktır. Uzmana göre özellikle uykuda nefesin kesilmesi ve sürekli yorgun uyanma gibi bulgular görüldüğünde tanı için uyku testlerinin yapılması ve erken tedaviye başlanması gerekir.
Uyku apnesi, gece boyunca solunumun kısa sürelerle kesilmesi nedeniyle kandaki oksijen seviyesini düşürerek vücudu zorlayan bir tablo oluşturur. Bu durum zamanla yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, inme ve hafıza problemleri gibi önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.
Horlama ile karıştırılsa da her horlama uyku apnesi değildir. Ancak horlamaya sabah yorgunluğu ve gün boyu halsizlik eşlik ediyorsa değerlendirilmesi gerekir. Tanı özel uyku testleriyle konulurken, tedavi kişiye göre planlanır ve erken müdahale yaşam kalitesini belirgin şekilde artırır.
SIRADAN BİR HORLAMA OLMAYABİLİR
Uyku sırasında nefesin durmasıyla karakterize edilen uyku apnesi, toplumda genellikle sıradan bir horlama problemi olarak görülüp ihmal ediliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, hastalığın tedavi edilmediğinde vücutta oluşturduğu tahribata dikkat çekti.
"VÜCUDUNUZUN ÇALDIĞI HAYATİ BİR ALARM ZİLİ OLABİLİR"
"Çok yorgunum ondan", "Yastığımdan dolayı böyle oluyor" gibi sayısız bahaneyle geçiştirdiğimiz horlama, sandığınız gibi sadece masum bir gece gürültüsü değil, vücudunuzun çaldığı hayati bir alarm zili olabilir.
ERKEN TANI YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR