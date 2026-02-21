CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uyku sırasında nefesin durmasıyla ortaya çıkan uyku apnesi, basit bir horlama sorunu değil. Tedavi edilmediğinde kalp ve beyin üzerinde ciddi hasar oluşturabilen bir hastalıktır. Uzmana göre özellikle uykuda nefesin kesilmesi ve sürekli yorgun uyanma gibi bulgular görüldüğünde tanı için uyku testlerinin yapılması ve erken tedaviye başlanması gerekir.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 1

Uyku apnesi, gece boyunca solunumun kısa sürelerle kesilmesi nedeniyle kandaki oksijen seviyesini düşürerek vücudu zorlayan bir tablo oluşturur. Bu durum zamanla yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, inme ve hafıza problemleri gibi önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 2

Horlama ile karıştırılsa da her horlama uyku apnesi değildir. Ancak horlamaya sabah yorgunluğu ve gün boyu halsizlik eşlik ediyorsa değerlendirilmesi gerekir. Tanı özel uyku testleriyle konulurken, tedavi kişiye göre planlanır ve erken müdahale yaşam kalitesini belirgin şekilde artırır.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 3

SIRADAN BİR HORLAMA OLMAYABİLİR

Uyku sırasında nefesin durmasıyla karakterize edilen uyku apnesi, toplumda genellikle sıradan bir horlama problemi olarak görülüp ihmal ediliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, hastalığın tedavi edilmediğinde vücutta oluşturduğu tahribata dikkat çekti.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 4

"VÜCUDUNUZUN ÇALDIĞI HAYATİ BİR ALARM ZİLİ OLABİLİR"

"Çok yorgunum ondan", "Yastığımdan dolayı böyle oluyor" gibi sayısız bahaneyle geçiştirdiğimiz horlama, sandığınız gibi sadece masum bir gece gürültüsü değil, vücudunuzun çaldığı hayati bir alarm zili olabilir.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 5

ERKEN TANI YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR

Görmezden gelinen bu durumun altında uyku apnesi tehlikesi yatıyor olabilir. Prof. Dr. Erdoğan Kunter, uyku apnesinin kalp ve beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, erken teşhis ve doğru tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini söyledi.
Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 6

HORLAMA VE UYKU APNESİ ARASINDAKİ FARK

Horlamanın sosyal bir problem olarak görüldüğünü, ancak uyku apnesinin horlamadan çok daha ciddi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kunter, "Horlamak bir gürültü sorunu olabilir ama uyku apnesi doğrudan kişinin hayatını etkileyen, kalp ve beyin üzerinde ciddi sorunlara yol açabilen bir durumdur. Horlama her zaman uyku apnesi anlamına gelmez, ancak horlayanların bir kısmında hastalık gelişebilir. Horlama varsa ve kişi sürekli yorgun uyanıyorsa, bunun altında uyku apnesi olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 7

TEDAVİ SÜRECİ HASTANIN DURUMUNA GÖRE PLANLANIYO

Uyku apnesinin kesin tanısının bir gece uyku laboratuvarında yapılan testlerle konulabildiğini ifade eden Prof. Kunter, "Hafif ve orta dereceli vakalarda ilaç tedavisi uygulanabilir, bazı hastalarda cerrahi girişimler gerekebilir. Bazı hastalar yatarken özel maskeler kullanarak sağlıklı uyuyabilir. Uyku apnesi kişiye özgü ilerleyebildiği için tedavi planı hastaya göre şekillendiriliyor. Çocuklarda uyku apnesi yetişkinlerden farklı seyrediyor. Gelişim çağındaki çocuklarda cerrahi müdahaleler ancak testler sonra planlanabilir" şeklinde konuştu.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 8

KİLO ARTIŞI VE YAŞ İLERLEDİKÇE RİSK BÜYÜYOR

Uyku apnesinin ilerlemesinde iki ana faktörün etkili olduğunu vurgulayan Prof. Kunter, "Bunlar kilo almak ve yaş almak. Kiloyu kontrol altına alabiliriz, ancak yaşlanmayı durduramayız. İlginç olan bir durum da var; uyku apnesi olan kişiler bazen hızla kilo alabiliyor. Bu da hastalığın ilerlemesine katkı sağlıyor. Çaresiz hastalıklar değil, burada çözüm var. Ancak erken tanı kritik. Uykuda nefes durması, sürekli yorgun uyanma gibi belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka uyku testleri yapılmalıdır. Tedavi ile hem kalp hem de beyin sağlığı korunabilir" uyarısında bulundu.

Horlama deyip geçmeyin: Bu belirtiler varsa sağlığınız tehlikede olabilir! 9

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi horlama tehlikelidir, ne zaman doktora gidilmeli?

Uykuda nefesin durması, sürekli yorgun uyanma ve gün boyu halsizlik horlamaya eşlik ediyorsa bu durum uyku apnesi belirtisi olabilir. Bu bulgular görüldüğünde tanı için uzmana başvurulması gerekir.

Uyku apnesi nasıl teşhis edilir?

Kesin tanı, bir gece boyunca uyku laboratuvarında yapılan uyku testi (polisomnografi) ile konur. Bu test sırasında solunum, oksijen seviyesi ve uyku düzeni takip edilerek hastalığın derecesi belirlenir.

Uyku apnesi tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmediğinde kalp ve beyin sağlığını etkileyen ciddi sorunlara yol açabilir. Hastalık ilerledikçe vücutta hasar oluşabilir. Ancak erken teşhis ve kişiye uygun tedaviyle yaşam kalitesi artırılabilir ve riskler azaltılabilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin