HMGS/2 sonuç sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM son dakika: HMGS açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

2025'in ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları için heyecan dorukta. Hukuk alanında kariyer hedefleyen binlerce aday, 28 Eylül'de gerçekleşen sınavın ardından gözünü sonuç tarihine çevirdi. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik stajı yolunda kritik bir eşik olan HMGS, hukukçuluk mesleğine adım atmak isteyenlerin kaderini belirleyecek. Peki 2025-HMGS/2 sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuçları ne zaman erişime açacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:28
Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 HMGS/2 sonuçları için nefesler tutuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül'de düzenlenen sınavın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik stajına giden yolda ilk adım niteliği taşıyan bu sınav, kariyerine hukuk alanında yön vermek isteyen adaylar için büyük önem taşıyor.

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, 2025 HMGS/2 sonuçları 23 Ekim 2025 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Sonuç duyurusunun bugün saat 10.00'da gelmesi bekleniyor. Açıklandığında sorgualama sayfası haberimize eklenecektir.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan adaylar hukuk mesleğine giriş için önemli bir eşiği aşmış olacak. Bu aşamadan sonra hakimlik-savcılık sınavlarına başvuru, avukatlık veya noterlik stajına başlama süreci resmen başlayacak.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç ekranına giriş yaparak sınav puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Sistem üzerinden açıklanan sonuç belgelerinde adayın puanı, başarı sırası ve sınavla ilgili diğer bilgiler yer alacak.

Sonuçlar açıklandığında, ÖSYM'nin yoğunluk nedeniyle sistemde kısa süreli erişim sorunları yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle adayların sonuç sayfasına farklı saatlerde yeniden giriş yapmayı denemesi öneriliyor.

Sınavın Geçerli Sayılması İçin Uyulması Gereken Kurallar

ÖSYM tarafından belirlenen sınav kuralları, sonuçların geçerli sayılabilmesi için büyük önem taşıyor. Adayların sınava atandıkları salonda ve sırada girmeleri, sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgelerini görevliye teslim etmeleri gerekiyor. Ayrıca, sınav süresi içinde cevaplarını optik forma doğru şekilde işaretlemeleri, T.C. kimlik numarası ve kitapçık numarasını eksiksiz kodlamaları şart.

Kopya çekmek ya da yardım etmek, sınav kurallarına uymamak, süresi bittikten sonra cevaplamaya devam etmek gibi durumlar sınavın geçersiz sayılmasına neden oluyor. Sınav sonunda soru kitapçığı ve cevap kâğıdının eksiksiz şekilde görevliye teslim edilmemesi de aynı şekilde geçersizlik gerekçesi.

