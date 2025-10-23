HMGS/2 sonuç sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM son dakika: HMGS açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

Sınavın Geçerli Sayılması İçin Uyulması Gereken Kurallar

ÖSYM tarafından belirlenen sınav kuralları, sonuçların geçerli sayılabilmesi için büyük önem taşıyor. Adayların sınava atandıkları salonda ve sırada girmeleri, sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgelerini görevliye teslim etmeleri gerekiyor. Ayrıca, sınav süresi içinde cevaplarını optik forma doğru şekilde işaretlemeleri, T.C. kimlik numarası ve kitapçık numarasını eksiksiz kodlamaları şart.

Kopya çekmek ya da yardım etmek, sınav kurallarına uymamak, süresi bittikten sonra cevaplamaya devam etmek gibi durumlar sınavın geçersiz sayılmasına neden oluyor. Sınav sonunda soru kitapçığı ve cevap kâğıdının eksiksiz şekilde görevliye teslim edilmemesi de aynı şekilde geçersizlik gerekçesi.