Hızlı başlayıp hızlı bitmişti! Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı'nın eski aşkı da ünlü!

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 10:40

Taşacak Bu Deniz'de Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki bitmek bilmeyen kaos izleyiciyi ekrana kilitlerken, İso Furtuna karakterine hayat veren Erdem Şanlı'nın geçmiş yıllarda kendisi gibi ünlü bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay süren birliktelik, sessiz sedasız sona ermişti.

Birçok dizi ve filmde rol alan Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı İso Furtuna karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşıyor...

Gerek performansı gerekse sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, rol arkadaşı Zeynep Atılgan (Fadime) ile yakaladığı uyumla da dikkat çekiyor.

İki aile arasında yaşanan kaosların merkezinde yer alan dizide, Fadime ile yaptığı evlilik ve güçlü sahneleriyle izleyiciden tam not alan Şanlı'nın geçmişine dair ortaya çıkan bir detay magazin kulislerini hareketlendirdi.

SADECE 1 AY SÜRDÜ Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisinin oyuncu Deniz Işın olduğunu ilk kez duyanlar şaşkına döndü.