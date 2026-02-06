Herkes ot sanıp koparıyor! Dünyanın en sağlıklı sebzesi ilan edildi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin besin yoğunluğu sıralamasında 100 tam puan alan tek sebze su teresi oldu. A vitamini ve potasyum açısından zengin olan bu bitki, portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor ve üç bin yıldır sofralarda yer alıyor.
Süper besin listeleri sürekli değişiyor. Dün kara lahana vardı, bugün başka bir yeşil. Ancak bu kez listenin zirvesine çıkan sebze bilimsel bir ölçümle belirlendi. Uzmanlara göre dünyanın en sağlıklı sebzesi su teresi.
📊 100 Tam Puan Alan Tek Sebze
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, meyve ve sebzeleri vitamin ve mineral yoğunluğuna göre puanlıyor. Ispanak, pazı ve pancar yaprakları gibi güçlü adaylar 80'li puanlar alırken, yalnızca bir sebze 100 tam puana ulaştı: su teresi.
🌿 Su Teresi Nedir?
Su teresi, lahana ve hardalla akraba olan yapraklı bir bitkidir. Akarsu ve gölet gibi tatlı sularda yetişir. Bilimsel adı Nasturtium officinale'dir. Latince adı "burun kıvıran" anlamına gelir. Bunun nedeni keskin ve biberimsi tadıdır. Tadı rokayla yaban turpunun karışımını andırır. Genç yaprakları daha hafiftir. Olgun yaprakları ise daha yoğun aromalıdır.
🏛️ Üç Bin Yıllık Sofra Geçmişi
Su teresi yeni keşfedilmiş bir besin değil. Antik Yunan, Pers ve Roma mutfaklarında yer almıştır. Viktorya dönemi Londra'sında sokak satıcıları bu bitkiyi "yoksulun ekmeği" olarak satıyordu. Avrupa ve Asya'da ise yüzyıllar boyunca tıbbi amaçlarla kullanıldı.
💪 Vitamin Deposu
Su teresinin bu başarısı tesadüf değil. İçeriğinde yüksek miktarda bulunan K vitamini, kemik sağlığı için hayati önem taşıyor. Ancak etkisi bununla sınırlı değil. Bitki aynı zamanda güçlü antioksidanlar içeriyor. Bu bileşenler hücre hasarını azaltmaya yardımcı oluyor ve vücudu kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyan bir kalkan görevi görüyor.