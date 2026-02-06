CANLI YAYIN
Herkes ot sanıp koparıyor! Dünyanın en sağlıklı sebzesi ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin besin yoğunluğu sıralamasında 100 tam puan alan tek sebze su teresi oldu. A vitamini ve potasyum açısından zengin olan bu bitki, portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor ve üç bin yıldır sofralarda yer alıyor.

Süper besin listeleri sürekli değişiyor. Dün kara lahana vardı, bugün başka bir yeşil. Ancak bu kez listenin zirvesine çıkan sebze bilimsel bir ölçümle belirlendi. Uzmanlara göre dünyanın en sağlıklı sebzesi su teresi.

📊 100 Tam Puan Alan Tek Sebze

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, meyve ve sebzeleri vitamin ve mineral yoğunluğuna göre puanlıyor. Ispanak, pazı ve pancar yaprakları gibi güçlü adaylar 80'li puanlar alırken, yalnızca bir sebze 100 tam puana ulaştı: su teresi.

🌿 Su Teresi Nedir?

Su teresi, lahana ve hardalla akraba olan yapraklı bir bitkidir. Akarsu ve gölet gibi tatlı sularda yetişir. Bilimsel adı Nasturtium officinale'dir. Latince adı "burun kıvıran" anlamına gelir. Bunun nedeni keskin ve biberimsi tadıdır. Tadı rokayla yaban turpunun karışımını andırır. Genç yaprakları daha hafiftir. Olgun yaprakları ise daha yoğun aromalıdır.

🏛️ Üç Bin Yıllık Sofra Geçmişi

Su teresi yeni keşfedilmiş bir besin değil. Antik Yunan, Pers ve Roma mutfaklarında yer almıştır. Viktorya dönemi Londra'sında sokak satıcıları bu bitkiyi "yoksulun ekmeği" olarak satıyordu. Avrupa ve Asya'da ise yüzyıllar boyunca tıbbi amaçlarla kullanıldı.

💪 Vitamin Deposu

Su teresinin bu başarısı tesadüf değil. İçeriğinde yüksek miktarda bulunan K vitamini, kemik sağlığı için hayati önem taşıyor. Ancak etkisi bununla sınırlı değil. Bitki aynı zamanda güçlü antioksidanlar içeriyor. Bu bileşenler hücre hasarını azaltmaya yardımcı oluyor ve vücudu kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyan bir kalkan görevi görüyor.

Dr. Amy Lee'ye göre su teresi, A vitamini ve potasyum açısından sıradan marullardan daha zengindir. Ayrıca portakaldan daha fazla C vitamini içerir.

🍽️ Mutfakta Nasıl Kullanılır?

Günümüzde doğal beslenme öne çıkarken, su teresini sofraya eklemek oldukça kolay. Uzmanlara göre farklı kullanım seçenekleri var:

Salatalar: Marul ya da ıspanak yerine kullanabilir veya onlarla karıştırarak daha keskin ve ferah bir aroma elde edebilirsiniz.

Yemekler: Çorbalara, sote sebzelere ya da sandviçlere ekleyerek hem lezzet hem de sağlık katabilirsiniz.

Genç filizler çiğ tüketime daha uygundur. Olgun yapraklar ise daha liflidir ve hafif pişirilmesi önerilir. Uzmanlar, sebzelerin fazla pişirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü uzun süreli pişirme vitamin kaybına yol açabiliyor.

