Herkes ot sanıp koparıyor! Dünyanın en sağlıklı sebzesi ilan edildi

Dr. Amy Lee'ye göre su teresi, A vitamini ve potasyum açısından sıradan marullardan daha zengindir. Ayrıca portakaldan daha fazla C vitamini içerir.

🍽️ Mutfakta Nasıl Kullanılır?

Günümüzde doğal beslenme öne çıkarken, su teresini sofraya eklemek oldukça kolay. Uzmanlara göre farklı kullanım seçenekleri var:

Salatalar: Marul ya da ıspanak yerine kullanabilir veya onlarla karıştırarak daha keskin ve ferah bir aroma elde edebilirsiniz.

Yemekler: Çorbalara, sote sebzelere ya da sandviçlere ekleyerek hem lezzet hem de sağlık katabilirsiniz.

Genç filizler çiğ tüketime daha uygundur. Olgun yapraklar ise daha liflidir ve hafif pişirilmesi önerilir. Uzmanlar, sebzelerin fazla pişirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü uzun süreli pişirme vitamin kaybına yol açabiliyor.