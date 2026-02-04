Her gün yanından geçtiler, göremediler! Üniversite bahçesinde yeni tür: Siyah uğur böceği

Japonya'daki Kyushu Üniversitesi kampüsünde bir çam ağacında fark edilen 1 milimetrelik siyah uğur böceği, Parastethorus pinicola adıyla yeni tür olarak kayda geçti. Keşif, 1700 örneğin incelendiği kapsamlı çalışmayla Japonya'daki Stethorini sınıflandırmasını 50 yıl sonra değiştirdi.

Bilimsel keşiflerin adresi her zaman tropik ormanlar ya da okyanus dipleri değil. Bazen bir üniversite kampüsündeki sıradan bir çam ağacı da tarihe geçebiliyor. Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren Ryota Seki'nin dikkati, kampüs içindeki kara çamlarda yaşayan neredeyse görünmez bir canlıya takıldı.

1 Milimetrelik "Çam Sakini" Keşfedilen yeni tür, Parastethorus pinicola adıyla bilim dünyasına kaydedildi. İsmi "çam sakini" anlamına geliyor. Boyu yalnızca 1 milimetre. Üstelik alışıldık kırmızı ve siyah benekli görünümden çok uzak. Tamamen siyah. Adeta bir kum tanesi kadar küçük.

Mikroskop Altında 1700 Örnek Ekip, uzun süredir devam eden sınıflandırma sorunlarını çözmek için yaklaşık 1700 örneği tek tek inceledi. Çalışma üç yıl sürdü. Sonuçta sadece yeni bir tür tanımlanmadı. Japonya'da yaygın olduğu düşünülen Stethorus japonicus'un, aslında Çin'den Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada görülen Stethorus siphonulus ile aynı tür olduğu belirlendi. Bulgular, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae dergisinde yayımlandı.