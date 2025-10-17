Hayat ona hiç acımadı! Yeşilçam’ın efsanesi Ömercik’in yürek burkan hikayesi...

HAYATINI ALTÜST EDEN KAZA

Ancak Ömer Dönmez'in hayatı, genç yaşta yaşadığı talihsiz bir kaza ile bambaşka bir yöne savruldu. Henüz 17 yaşındayken arabasının kelebek camını tamir etmeye çalışırken tornavida gözüne saplandı ve sol gözünü kaybetti. Tüm bu yaşananlara rağmen neşesinden ve pozitif duruşundan hiçbir zaman vazgeçmedi; hep sevgiyle hatırlanan bir Yeşilçam yüzü olarak kaldı.