Viral Galeri Viral Liste Hayat ona hiç acımadı! Yeşilçam’ın efsanesi Ömercik'in yürek burkan hikayesi...

Hayat ona hiç acımadı! Yeşilçam’ın efsanesi Ömercik'in yürek burkan hikayesi...

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan 'Ömercik', sarı saçları, mavi gözleri ve masum gülüşüyle, milyonların gönlünde taht kuran bir isimdi. Henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçen Ömer Dönmez, kısa sürede Türkiye'nin en tanınan çocuk yıldızlarından biri haline geldi. Ancak minik yıldız, şöhretin parıltısı altında büyük acılarla büyüdü. İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan Ömercik'in acılarla dolu hayat hikayesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:25
Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan "Ömercik", sarı saçları ve mavi gözleriyle hafızalara kazındı. Henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçen Ömer Dönmez, kısa sürede Türkiye'nin en sevilen çocuk yıldızlarından biri oldu.

Masum gülüşü ve sempatik tavırlarıyla milyonların kalbini fetheden minik oyuncunun hayatı, perde arkasında bambaşka bir hikâyeyle doluydu.

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Dönmez, küçük yaşta sinema dünyasına adım attı. Kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte rol aldığı "Ayşecik" filmleri ve özellikle "Ömercik" karakteriyle kısa sürede Yeşilçam'ın vazgeçilmez yüzlerinden biri oldu.

HAYATINI ALTÜST EDEN KAZA

Ancak Ömer Dönmez'in hayatı, genç yaşta yaşadığı talihsiz bir kaza ile bambaşka bir yöne savruldu. Henüz 17 yaşındayken arabasının kelebek camını tamir etmeye çalışırken tornavida gözüne saplandı ve sol gözünü kaybetti. Tüm bu yaşananlara rağmen neşesinden ve pozitif duruşundan hiçbir zaman vazgeçmedi; hep sevgiyle hatırlanan bir Yeşilçam yüzü olarak kaldı.

Yaklaşık 40 filmde rol alan Dönmez, "Ayşecik ile Ömercik" ve "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" gibi yapımlardaki unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı.

