Hatay'da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı | Dehşet anları kamerada
Hatay'da okuldan döndüğü esnada bir öğrenci, aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrenci tarafından demir sopayla saldırıya uğradı. Dehşet veren olayda saldırıya uğrayan öğrenci, kafa kısmı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken konuya ilişkin konuşan mağdur öğrencinin ağabeyi Yasin Güllüoğlu, kardeşinin 1 buçuk yıldır aynı kişi tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:34