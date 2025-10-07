Viral Galeri Viral Liste Hatay'da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı | Dehşet anları kamerada

Hatay'da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı | Dehşet anları kamerada

Hatay'da okuldan döndüğü esnada bir öğrenci, aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrenci tarafından demir sopayla saldırıya uğradı. Dehşet veren olayda saldırıya uğrayan öğrenci, kafa kısmı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken konuya ilişkin konuşan mağdur öğrencinin ağabeyi Yasin Güllüoğlu, kardeşinin 1 buçuk yıldır aynı kişi tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:34
Hatay’da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı

DEMİR SOPALI SALDIRIYA UĞRAYAN ÖĞRENCİ YARALANDI

Kan donduran olay, 30 Eylül günü Payas ilçesinde meydana geldi.

Hatay’da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı

Dörtyol Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrenci, okuldan eve dönerken servisten indiği esnada aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrenci tarafından demir sopayla saldırıya uğradı ve kafa kısmı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hatay’da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı

Öğrencinin evine döndüğü esnada saldırıya uğradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren öğrenci, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan öğrencinin ailesi; evlatlarına saldıran öğrenci, okul yönetimi ve rehberlik servisi hakkında da gerekli şikayetleri yaptı.

Hatay’da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı

Olayla ilgili konuşan mağdur öğrencinin ağabeyi Yasin Güllüoğlu, kardeşinin 1 buçuk yıldır aynı öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını iddia ederek, "30 Eylül günü kardeşim, servisten indiği sırada aynı okulda okuyan bir öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan o gün okula gitmemiş, evimizin önünde beklemiş. Servisten indiği anda elindeki demir sopayla kardeşimin başına vuruyor, yere düşünce de tekme atıyor.

Hatay’da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı

Kardeşim kafa travması geçirdi, tomografi ve MR sonuçlarını bekliyoruz. 1 buçuk yıldır akran zorbalığına uğradığını yeni öğrendik. Biz gerekli tüm şikayetleri yaptık, savcılığa ve emniyete başvurduk. Hastane raporunda da 'kasten yaralama' ifadesi yer alıyor. Devletimizin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Bu olay sadece bizim çocuğumuzun değil, tüm öğrencilerin güvenliğini ilgilendiriyor" dedi.

SON DAKİKA