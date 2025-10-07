Hatay'da akran zorbalığı! Demir sopayla saldırdı | Dehşet anları kamerada

Kardeşim kafa travması geçirdi, tomografi ve MR sonuçlarını bekliyoruz. 1 buçuk yıldır akran zorbalığına uğradığını yeni öğrendik. Biz gerekli tüm şikayetleri yaptık, savcılığa ve emniyete başvurduk. Hastane raporunda da 'kasten yaralama' ifadesi yer alıyor. Devletimizin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Bu olay sadece bizim çocuğumuzun değil, tüm öğrencilerin güvenliğini ilgilendiriyor" dedi.