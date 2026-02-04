Hande Yener o günü unutamıyor: "Doktor 'felaket' dediğinde yere çöküp ağladım"

DRENLERLE ALTIN KELEBEK TÖRENİ'NE KATILDIM

Ameliyattan sonraki dönemde Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldığını belirten Hande Yener şöyle konuştu:

"Bana ödül verileceği söylendi. Zaten o dönemde pandemi vardı, büyük bir etkinlik yapılmayacağı, sadece ayaküstü bir çekim olacağı ve ödülün alınacağı ifade edildi. Bunun bana iyi gelebileceğini düşünerek hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Üst kata çıkıp giyinme odama girdim. Vatkalı bir ceket arıyordum. Ameliyat sonrası takılan drenleri vatkaların içine sakladık. O şekilde Altın Kelebek'e gittim. O sırada yaşadıklarımı kimse bilmiyordu. Çünkü insan bazı şeyleri önce kendisi kabullenemiyor."

İLK KEZ O GECE AÇIKLADI

2020'de Altın Kelebek'te başarı ödülü alan Hande Yener o törende ilk kez meme kanserini yendiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Altın Kelebek Ödülleri'nden bir hafta önce ameliyat olmuştum. Artık İyileştim. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum."