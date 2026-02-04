Hande Yener o günü unutamıyor: "Doktor 'felaket' dediğinde yere çöküp ağladım"
"Dünya Kanser Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Hande Yener, doktorundan duyduğu sözlerle yıkıldığını ancak doğru tedaviyle hayata tutunduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, meme kanseriyle mücadelesini tüm açıklığıyla paylaşarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.
2020 yılında meme kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Hande Yener, erken tanı sayesinde hastalığı yenmeyi başardı. Yener, Dünya Kanser Günü kapsamında Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde düzenlenen söyleşide kanserle mücadelesini ve yaşadığı zorlu süreci ilk kez bu kadar açık anlattı. Teşhis aldığı an yaşadığı büyük şoku dile getiren Hande Yener, erken tanının hayat kurtarıcı olduğuna vurgu yaptı.
Ünlü şarkıcı hastalığı nasıl fark ettiğini şu sözlerle ifade etti:
"Her şey aslında dibe vurmakla başladı. Moralimi bozan, modumu düşüren çok fazla şey vardı. Kafama o kadar çok şey takıyordum ki hayata bakışım değişmişti. Kendimi değersizleştirmiştim. Daha da kötüsü, başkalarının beni değersizleştirmesine izin verdiğimi fark ettim. Biraz kilo vermiştim. Kilo verince mememde bir sarkma oldu mu diye kontrol ederken elime bir şey geldi. Hemen doktora gittim."
"YERE ÇÖKÜP AĞLADIM"
Gittiği ilk doktor yüzünden sürecin uzadığını belirten Yener "Koronavirüsün patladığı dönemdi. Doktorum ultrason bile yapmadı. Üç ay sonra yine gittim. Bu kez mamografi çekildim" dedi.
Şarkıcı hastalığı ilk öğrendiğinde yaşadığı hisleri de samimi bir şekilde anlattı:
"Erkek arkadaşımla laboratuvara gittim. Son hasta bendim. Kapıda bekliyorum ama sonuç gelmiyor. Ben bir odaya girdim. Hocanın arkası dönüktü, 'felaket' dedi. Ben de 'Benim raporum mu?' diye sordum. 'Siz niye girdiniz' dediğinde benim olduğunu anladım. Yere çöktüm, ağladım. Hoca, 'Üzülmeyin, sizi en az 10 yıl yaşatırız' dedi. Bir şok daha yaşadım. 'Yaşım 45, 55'te gidiyorum' dedim."
"AİLEME HASTALIĞIMI SÖYLEMEDİM"
Yener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yapımcım Polat Yağcı'yı aradım, başka hastaneye yönlendirdi. Hastalığımı annem ve oğluma söylemedim. Parça alındı, doktorum, 'Ameliyat olacaksın' dedi. Ardından 'Buraya silikon koymamız gerekiyor' dediğinde 'Benim için önemli değil' dedim. Ama o, bunun daha doğru olacağını söyledi. Ben de 'Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın. Çünkü benim yapacak çok şeyim var, söyleyecek çok sözüm var, oğlum var, sevenlerim var' dedim."