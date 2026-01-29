CANLI YAYIN
Hande Erçel'in Paris'te giydiği çizmelere eleştiri yağmuru

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünyaca ünlü markaların defilelerini izlemek üzere Paris'te bulunan Hande Erçel, konuk olarak katıldığı etkinlikte yoğun ilgi gördü. Güzelliğiyle ön plana çıkan Erçel'in kombininde tercih ettiği çizmeler ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hakan Sabancı ile ilişkisi sona erdikten sonra adı yapımcı Onur Güvenatam ile anılan güzel oyuncu Hande Erçel, son günlerde etkinliklerden düşmüyor.

Önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve Orta Doğu'nun en prestijli ödül törenlerinden biri olarak gösterilen Joy Awards'a katılan Erçel, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

Başarılı oyuncu, davetlerin aranılan yüzü olmayı sürdürürken son durağı Paris Moda Haftası oldu. Özel davetli olarak katıldığı etkinlikte, Hande Erçel hem yerli hem de yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Güzelliğiyle ön plana çıkan 32 yaşındaki Erçel, bu kez tercih ettiği ayakkabı seçimiyle gündem oldu.

Kombinin altına tercih edilen ilginç topuklu ve kare burunlu deri çizme, Erçel'in şık görüntüsünü bir anda gölgede bıraktı.

Hande'nin çok konuşulan çizmeleri

