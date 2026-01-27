CANLI YAYIN
Hancıoğlu ailesinin gözü kara yengesi! A.B.İ.’nin Altın’ı Toprak Sağlam’ın hayatı ve kariyeri

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ. izleyicileri konusu ve güçlü kadrosuyla etkilemeye devam ediyor. Dizinin Altın'ı Toprak Sağlam da merak uyandıran isimler arasında yer aldı. 1985 doğumlu Toprak Sağlam, oyunculuğa 2005 yılında başladı.

Salı akşamlarının yeni yapımı A.B.İ. dizisi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizide Altın karakterine hayat veren Toprak Sağlam, performansıyla merak konusu oldu. İzleyiciler oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyerini araştırıyor.

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu. Annesi Handan Sağlam, babası ressam Şakir Sağlam'dır.

Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı ve mezuniyetini birincilikle aldı. Uzun yıllar halk danslarıyla ilgilendi.

Oyunculuğa 2005 yılında "İlk Göz Ağrısı" dizisiyle adım attı. 2008 yapımı "Gökten 3 Elma Düştü" filmiyle 20. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Televizyon projelerinin yanı sıra reklam filmleri ve müzik kliplerinde de yer aldı. 2017'de "Can Yarası", 2020'de "Gitme" adlı teklilerini yayımlayarak müzik alanında da içerik üretti.

A.B.İ. ALTIN KİMDİR?

Altın, Sinan'ın karısı olarak hikayede kilit bir noktada duruyor. Hancıoğlu ailesi içinde güç kazanmak isteyen, hedeflerine ulaşmak için sınır tanımayan bir karakter. Aile içinde kök salmak ve konumunu sağlamlaştırmak için her yolu deneyebilecek kadar hırslı. Erkek evlat baskısıyla yaşayan Altın, gerektiğinde en yakınını bile gözden çıkarabilecek kadar gözü kara bir profil çiziyor.

TOPRAK SAĞLAM OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

DİZİLER

  • İlk Göz Ağrısı (2005)
  • Cemile (2006)
  • Karınca Yuvası (2006)
  • Kuzey Rüzgarı (2007-2008)
  • Canım Ailem (2008)
  • Dantel (2008)
  • Hicran Yarası (2009)
  • Yerden Yüksek (2010-2011)
  • Böyle Bitmesin (2012)
  • Osmanlı Tokadı (2013)
  • Rumuz Cavidan (2014)
  • Kara Ekmek (2015)
  • Bodrum Masalı (2016-2017)
  • Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)
  • Güvercin (2019-2020)
  • Şeref Sözü (2020)
  • Kahraman Babam (2021)
  • Elkızı (2021-2022)
  • Yalı Çapkını (2023-2024)
  • A.B.İ. (2026- )
FİLMLER

  • Sanem (2000)
  • Gökten 3 Elma Düştü (2008)
  • Kedi Özledi (2013)
  • Detay (2015)
  • Eksik (2015)
  • Delibal (2015)
  • Lokman İlyas (2015)
  • Düğün Salonu (2017)
  • Müjdemi İsterim (2022)
