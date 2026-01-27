Hancıoğlu ailesinin gözü kara yengesi! A.B.İ.’nin Altın’ı Toprak Sağlam’ın hayatı ve kariyeri

A.B.İ. ALTIN KİMDİR?

Altın, Sinan'ın karısı olarak hikayede kilit bir noktada duruyor. Hancıoğlu ailesi içinde güç kazanmak isteyen, hedeflerine ulaşmak için sınır tanımayan bir karakter. Aile içinde kök salmak ve konumunu sağlamlaştırmak için her yolu deneyebilecek kadar hırslı. Erkek evlat baskısıyla yaşayan Altın, gerektiğinde en yakınını bile gözden çıkarabilecek kadar gözü kara bir profil çiziyor.