Hamile eşini yapay zekayla kandırdı! Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı
9 aylık hamileyken ortadan kaybolan Fatma İnik, kaybının 150. gününde Müge Anlı'da bulundu. Genç damadın yapay zekâ ile hazırlanan fotoğraflarla eşini kıskandırmaya çalıştığı iddiası gündeme damga vururken, Fatma İnik'in "Eşim çalışmadı, evimin eşyalarını sattı" sözleri stüdyoda duygusal anlara neden oldu.
Hamile eşinden 5 aydır haber alamayan Ramazan İnik'in, eşini yapay zekâ ile oluşturduğu gelin-damat fotoğraflarıyla kıskandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Trajikomik olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana gelirken, genç damadın bu girişimi sonuçsuz kaldı.
EŞİNE SARILMAK İSTEMEDİ
Canlı yayına katılan Ramazan İnik, 9 aylık hamile eşi Fatma İnik'e seslenerek evine dönmesini istedi. Ancak uzun süredir telefonlarına ulaşılamayan Fatma İnik, kaybının 150'nci gününde Müge Anlı'nın canlı yayınına geldi. Ancak, hamile kadın stüdyoda eşine sarılmak istemedi.
"EŞİM ÇALIŞMADI EŞYALARIMI SATTI"
Fatma İnik, eşinin çalışmadığını, evdeki eşyaları sattığını ve kazandığı parayı alkole harcadığını öne sürdü. Bu nedenlerle evliliğinde ciddi sorunlar yaşadığını söyleyen İnik, boşanmak istediğini ve eve geri dönmeyeceğini dile getirdi. "Beni bu adamdan kurtarın" sözleriyle Müge Anlı'dan yardım istedi.
"HASTANELERDE SABAHLADIM"
Programda en yürek burkan detay ise Fatma İnik'in yaşadıklarını anlatırken söylediği sözler oldu. Karnıburnunda kadın, "Hastanelerde sabahladım, sokaklarda kaldım. Kimsem yoktu" diyerek yaşadığı zor günleri anlattı.
Öte yandan Ramazan İnik'in borçları olduğu ve evin geçimini sağlamakta zorlandığı da programda gündeme geldi.