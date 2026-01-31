Haldun Dormen’in oğlundan minnet dolu paylaşım: “Yürekten teşekkür ederim”

Ömer Dormen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili babam Haldun Dormen'in vefatının ardından, dolu dolu yaşadığı ömründe ne kadar büyük bir iz bıraktığını, sevenlerinden gelen binlerce mesaj, paylaşım ve ardından yazılan güzel sözlerle bir kez daha anlama fırsatı bulduk. Bu süreçte kalben yanımızda olan, arayan, mesajları ve paylaşımlarıyla duygularımızı paylaşan, onu daima sevgiyle anan, taziye ziyaretinde bulunan, cenaze törenimize katılan, törenin onun adına yakışır şekilde düzenlenmesi için büyük emek sarf eden tüm dostlarımıza, babamın büyük küçük tüm öğrencilerine ve sevenlerine ailem adına yürekten teşekkür ederim."