Haldun Dormen’in oğlundan minnet dolu paylaşım: “Yürekten teşekkür ederim”
97 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in ardından oğlu Ömer Dormen'den duygusal bir mesaj geldi. Gençlik fotoğrafını paylaşan Dormen, cenaze törenine katılanlara ve binlerce taziye mesajı gönderen sevenlerine aile adına teşekkür etti.
Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul'da 97 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatının ardından oğlu Ömer Dormen'in yaptığı son paylaşım, bir kez daha duygulandırdı.
Acı Haber Oğlundan Gelmişti
Haldun Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından duyurdu.
Ömer Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." sözleriyle acı haberi paylaştı.
Harbiye'de Tören, Teşvikiye'de Veda
Türk tiyatrosunun usta ismi için 25 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ardından Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Dormen son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda isim törende hazır bulundu.
"Ne büyük bir iz bıraktığını bir kez daha gördük"
Ömer Dormen, babasının gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımında babasının vefatının ardından gelen mesajlara ve güzel sözlere teşekkür etti.