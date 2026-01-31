CANLI YAYIN
Haldun Dormen’in oğlundan minnet dolu paylaşım: “Yürekten teşekkür ederim”

ahaber.com.tr Haber Merkezi

97 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in ardından oğlu Ömer Dormen'den duygusal bir mesaj geldi. Gençlik fotoğrafını paylaşan Dormen, cenaze törenine katılanlara ve binlerce taziye mesajı gönderen sevenlerine aile adına teşekkür etti.

Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul'da 97 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatının ardından oğlu Ömer Dormen'in yaptığı son paylaşım, bir kez daha duygulandırdı.

Acı Haber Oğlundan Gelmişti

Haldun Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından duyurdu.

Ömer Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." sözleriyle acı haberi paylaştı.

Harbiye'de Tören, Teşvikiye'de Veda

Türk tiyatrosunun usta ismi için 25 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ardından Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Dormen son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda isim törende hazır bulundu.

"Ne büyük bir iz bıraktığını bir kez daha gördük"

Ömer Dormen, babasının gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımında babasının vefatının ardından gelen mesajlara ve güzel sözlere teşekkür etti.

Ömer Dormen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili babam Haldun Dormen'in vefatının ardından, dolu dolu yaşadığı ömründe ne kadar büyük bir iz bıraktığını, sevenlerinden gelen binlerce mesaj, paylaşım ve ardından yazılan güzel sözlerle bir kez daha anlama fırsatı bulduk. Bu süreçte kalben yanımızda olan, arayan, mesajları ve paylaşımlarıyla duygularımızı paylaşan, onu daima sevgiyle anan, taziye ziyaretinde bulunan, cenaze törenimize katılan, törenin onun adına yakışır şekilde düzenlenmesi için büyük emek sarf eden tüm dostlarımıza, babamın büyük küçük tüm öğrencilerine ve sevenlerine ailem adına yürekten teşekkür ederim."

